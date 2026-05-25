Меҳнат бозори, чет тили ва IT: Мирзиёев битирувчиларга қандай тавсиялар берди
Ўзбекистонда 472 минг нафар ўқувчи мактабни тамомламоқда. Улардан 11 минг нафари олтин ва кумуш медаллар билан битиради. Президент ёшлар учун олий таълим, касб, кредит, стартап ва IT имкониятларини тилга олди.
2026-05-25T09:15+0500
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев “сўнгги қўнғироқ” муносабати билан мактаб битирувчиларини табриклади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбари бугун мамлакатдаги барча умумтаълим мактабларида байрам тадбирлари ўтаётганини таъкидлади. Жорий йилда 472 минг нафар ўғил-қиз мактаб таълимини тугатиб, катта ҳаётга қадам қўймоқда.Хусусан, давлат раҳбари қуйидаги рақамларни келтирди:• жорий йилда 472 минг нафар ўқувчи мактабни тамомламоқда;• биринчи марта 11 минг нафардан зиёд битирувчи мактабни олтин ва кумуш медаллар билан якунламоқда;• мамлакатда 207 та олийгоҳ ва 643 та техникум битирувчиларга билим ва касб беришга тайёр;• 171 нафар ёш дунёнинг етакчи университетларига қабул қилинди;• тадбиркорликни бошламоқчи бўлган ёшлар учун банклар жорий йил 25 триллион сўм арзон кредит таклиф этмоқда;• стартап лойиҳалари учун 100 миллион доллар маблағ ажратилиши белгиланган;• йирик IT компаниялар ҳар йили камида 50 минг битирувчини сунъий интеллект бўйича ўқитиб, ишга жойлаштиришга тайёр;• келгуси йилларда 168 минг гектар супер интенсив саноатлашган боғлар ташкил этилади.Мирзиёев бугунги меҳнат бозорида фақат диплом эмас, амалий билим, малака ва натижа муҳим эканини таъкидлади. У битирувчиларни камида битта хорижий тил ва замонавий касбни эгаллашга чақирди.Президент ёшлар учун китоб ўқишнинг аҳамиятига ҳам алоҳида тўхталди. Унинг сўзларига кўра, китоб инсонга кенг дунёқараш, кучли ирода ва тўғри йўл беради.Шунингдек, ёш кино ижодкорлар суратга олган қисқа метражли фильм Канн халқаро кинофестивали доирасидаги инклюзив фильмлар фестивалида Гран-при мукофотига сазовор бўлгани қайд этилди.Президент битирувчиларни олдиларига катта мақсадлар қўйишга, ўзларига ишонишга ва доимо олға интилишга чақирди.
