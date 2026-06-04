https://sputniknews.uz/20260604/uzbekistan-lada-largus-ishlab-chiqarish-58078137.html
"АвтоВАЗ" Ўзбекистонда "Lada Largus" ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши мумкин
"АвтоВАЗ" Ўзбекистонда "Lada Largus" ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
АвтоВАЗ раҳбари Максим Соколов компания Қозоғистон ва Ўзбекистонда Lada автомобилларини йиғиш бўйича шериклик лойиҳаларини ишга тушириш устида ишлаётганини маълум қилди.
2026-06-04T12:04+0500
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2026-06-04T12:19+0500
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ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Россиянинг "АвтоВАЗ" компанияси Қозоғистон ва Ўзбекистонда "Lada" автомобилларини йиғиш бўйича шериклик лойиҳаларини ишга тушириш устида ишламоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Максим Соколов ПХИФ-2026 доирасида “Вести”га берган интервьюсида маълум қилди.Соколовнинг айтишича, компания ташқи бозорларда иштирокини кенгайтиришни режалаштирмоқда. "АвтоВАЗ" 25 та давлат бозорига чиқишни мўлжаллаган, Дубайда биринчи дилерлик марказини очган, Яман ва Уммонга автомобиллар етказиб беришни бошлаган. Шунингдек, Вьетнамдаги ҳамкорлар билан музокаралар олиб борилмоқда.Ўзбекистон учун "Lada" йиғиш тажрибаси янги эмас. 2021 йилда Жиззахдаги "ADM Jizzakh" заводида "Lada" автомобилларини йиғиш бошланган. Дастлаб "Lada Vesta SW" ва "Lada XRAY" моделлари SKD усулида тайёрланган, кейинроқ "Lada Largus" ҳам қўшилиши режалаштирилган эди.
https://sputniknews.uz/20250815/surxondaryo-yuk-avtomashina-51261446.html
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иқтисод, автомобил, ўзбекистон, россия, экспорт, ҳамкорлик, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, автомобил, ўзбекистон, россия, экспорт, ҳамкорлик, петербург халқаро иқтисодий форуми
"АвтоВАЗ" Ўзбекистонда "Lada Largus" ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши мумкин
12:04 04.06.2026 (янгиланди: 12:19 04.06.2026)
"Lada" учун Марказий Осиё бозори яна муҳим йўналишга айланмоқда: "АвтоВАЗ" минтақада йиғиш лойиҳаларини тиклашни режа қилган.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Россиянинг "
АвтоВАЗ" компанияси Қозоғистон ва Ўзбекистонда "Lada" автомобилларини йиғиш бўйича шериклик лойиҳаларини ишга тушириш устида ишламоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Максим Соколов ПХИФ-2026 доирасида “Вести”га берган интервьюсида маълум қилди
.
Соколовнинг айтишича, компания ташқи бозорларда иштирокини кенгайтиришни режалаштирмоқда.
"АвтоВАЗ" 25 та давлат бозорига чиқишни мўлжаллаган, Дубайда биринчи дилерлик марказини очган, Яман ва Уммонга автомобиллар етказиб беришни бошлаган. Шунингдек, Вьетнамдаги ҳамкорлар билан музокаралар олиб борилмоқда.
Аввалроқ "АвтоВАЗ" Ўзбекистонда "Lada Largus" моделини маҳаллий бренд остида йирик узелли йиғиш — SKD форматида ишлаб чиқариш имкониятини кўриб чиқаётгани хабар қилинган эди.
Ўзбекистон учун "Lada" йиғиш тажрибаси янги эмас. 2021 йилда Жиззахдаги "ADM Jizzakh" заводида "Lada" автомобилларини йиғиш бошланган. Дастлаб "Lada Vesta SW" ва "Lada XRAY" моделлари SKD усулида тайёрланган, кейинроқ "Lada Largus" ҳам қўшилиши режалаштирилган эди.