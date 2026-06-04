Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260604/tashkent-fotosurat-tanlov-58066636.html
Тошкентда “Энг яхши фотосурат” танлови ғолиблари тақдирланди
Тошкентда “Энг яхши фотосурат” танлови ғолиблари тақдирланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида “Энг яхши фотосурат” танлови якунларига бағишланган кўргазма очилди. Ҳакамлар 23 муаллифнинг 164 та асарини баҳолаб, ғолибларни аниқлади.
2026-06-04T19:27+0500
2026-06-04T19:27+0500
кўргазма
фото
тошкент
ижодий танлов
маданият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58077352_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_39960377c5a89f792bc3fa7549d9773c.png
Тошкент Фотосуратлар уйида “Энг яхши фотосурат” республика ижодий танлови якунларига бағишланган фотокўргазманинг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Тадбир доирасида танлов ғолиблари ҳам тақдирланди.Лойиҳа Ўзбекистон Бадиий академияси ташаббуси билан Вазирлар маҳкамасининг 2025 йил 24 декабрдаги 824-сонли қарори ижроси доирасида амалга оширилди.Лойиҳада республиканинг барча ҳудудларидан профессионал фотосуратчилар ва ёш ижодкорлар иштирок этди. Ҳакамлар ҳайъати кўриб чиқиши учун 23 нафар муаллиф томонидан тақдим этилган 164 та фотоасар қабул қилинди.Экспертлар ишларга мавзунинг очиб берилиши, композиция, бадиий ечим ва техник маҳорат мезонлари асосида баҳо берди.Танлов ҳайъати раиси, фоторассом Рустам Шарипов Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида лойиҳа миллий фотография ривожи учун муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Шу билан бирга, у келгусида бундай танловларнинг ахборот қамрови ва тарғиботини кучайтириш зарурлигига эътибор қаратди.Унинг фикрича, давлат миқёсидаги аҳамиятли тадбир сифатида бундай танловнинг тарғиботи ҳам шунга муносиб даражада бўлиши керак.Шариповнинг айтишича, бугунги кунда суратга олиш имкониятлари кенгайган бўлса-да, бадиий ёндашув ва профессионал маҳоратни ривожлантиришга эҳтиёж сақланиб қолмоқда.Рустам Шарипов танлов мамлакат миқёсида ўтказилаётгани учун унинг географияси ва жанрлар қамрови ҳам кенг бўлиши муҳимлигини қайд этди.Унинг сўзларига кўра, бундай ташаббуслардан имкони қадар кўпроқ ижодкорлар манфаатдор бўлиши лозим.Фоторассомнинг фикрича, танлов ва кўргазмалар фақат иштирокчилар учун эмас, балки кенг жамоатчилик учун ҳам қизиқарли бўлиши керак.Кўргазмада намойиш этилган фотоасарларда миллий байрамларнинг ранг-баранглиги, авлодлар давомийлиги, халқнинг бой анъаналари ҳамда замонавий Ўзбекистоннинг тинч ва бунёдкор ҳаёти акс этди.Ҳакамлар ҳайъати қарорига кўра, танлов ғолиблари қуйидагича аниқланди:I ўрин — Зафар Рўзиқулов,II ўрин — Владимир Гончаренко,III ўрин — Махсетбай Ҳабибуллаев.“Энг ёш фотограф” номинацияси ғолиби Мария Малиновская бўлди. У шўъба номидан табрикланиб, муносиб тақдирланди. Унинг устози — Ҳусниддин Ато.Ташкилотчиларга кўра, мазкур танлов ва фотокўргазма фото санъатини ривожлантириш, иқтидорли ижодкорларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек, миллий маданий мерос ва маънавий қадриятларни кенг тарғиб этишга хизмат қилади.Танлов Ўзбекистон Бадиий академияси ва Тошкент Фотосуратлар уйи томонидан Маданият вазирлиги, Журналистлар уюшмаси, Ёзувчилар уюшмаси, Кинематография агентлиги ҳамда Миллий телерадиокомпанияси ҳамкорлигида ташкил этилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58077352_140:0:1505:1024_1920x0_80_0_0_e3e689d45a0462e7497383cef518f863.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, ижодий танлов, фото, маданият, ўзбекистон
кўргазма, фото, тошкент, ижодий танлов, фото, маданият, ўзбекистон

Тошкентда “Энг яхши фотосурат” танлови ғолиблари тақдирланди

19:27 04.06.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Танловга 23 нафар муаллифнинг 164 та фотоасари қабул қилинди, ишлар композиция, бадиий ечим ва техник маҳорат бўйича баҳоланди.
Тошкент Фотосуратлар уйида “Энг яхши фотосурат” республика ижодий танлови якунларига бағишланган фотокўргазманинг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Тадбир доирасида танлов ғолиблари ҳам тақдирланди.
Лойиҳа Ўзбекистон Бадиий академияси ташаббуси билан Вазирлар маҳкамасининг 2025 йил 24 декабрдаги 824-сонли қарори ижроси доирасида амалга оширилди.
Танловнинг асосий мақсади фото санъати орқали миллий қадриятлар, байрам маданияти, тинчлик ва тотувлик муҳити ҳамда оилавий анъаналарни тарғиб қилишдан иборат бўлди.
Лойиҳада республиканинг барча ҳудудларидан профессионал фотосуратчилар ва ёш ижодкорлар иштирок этди. Ҳакамлар ҳайъати кўриб чиқиши учун 23 нафар муаллиф томонидан тақдим этилган 164 та фотоасар қабул қилинди.
Экспертлар ишларга мавзунинг очиб берилиши, композиция, бадиий ечим ва техник маҳорат мезонлари асосида баҳо берди.
Танлов ҳайъати раиси, фоторассом Рустам Шарипов Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида лойиҳа миллий фотография ривожи учун муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Шу билан бирга, у келгусида бундай танловларнинг ахборот қамрови ва тарғиботини кучайтириш зарурлигига эътибор қаратди.
“Танлов жуда қисқа муддатда эълон қилингани сабабли кўплаб фотографлар ундан бехабар қолди. Афсуски, танлов ҳақидаги анонслар кенг жамоатчиликка етарли даражада етказилмади”, — деди Шарипов.
Унинг фикрича, давлат миқёсидаги аҳамиятли тадбир сифатида бундай танловнинг тарғиботи ҳам шунга муносиб даражада бўлиши керак.
“Бундай танлов нафақат кўргазма сифатида, балки маҳорат мактаби вазифасини ҳам бажариши зарур. У миллий фотографиямиз ривожига хизмат қилиб, ижодкорларни юқори касбий мезонларга интилишга ундаши керак”, — таъкидлади фоторассом.
Шариповнинг айтишича, бугунги кунда суратга олиш имкониятлари кенгайган бўлса-да, бадиий ёндашув ва профессионал маҳоратни ривожлантиришга эҳтиёж сақланиб қолмоқда.
Рустам Шарипов танлов мамлакат миқёсида ўтказилаётгани учун унинг географияси ва жанрлар қамрови ҳам кенг бўлиши муҳимлигини қайд этди.
“Энг яхши фотосурат” танлови мамлакат миқёсида ўтказилар экан, унинг географияси ва жанрлар қамрови ҳам кенг бўлиши керак. Турли йўналишларни қамраб оладиган қўшимча номинациялар жорий этилиши иштирокчилар сони ва ижодий рақобатни оширишга хизмат қилади”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, бундай ташаббуслардан имкони қадар кўпроқ ижодкорлар манфаатдор бўлиши лозим.
“Албатта, кўп жиҳатлар молиявий имкониятларга боғлиқлигини тушунамиз. Бироқ Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида давлат ташкилотлари, нашриётлар ва оммавий ахборот воситалари учун юқори сифатли, мазмунли ва таъсирчан фотосуратларга эҳтиёж янада ортади”, — таъкидлади Шарипов.
Фоторассомнинг фикрича, танлов ва кўргазмалар фақат иштирокчилар учун эмас, балки кенг жамоатчилик учун ҳам қизиқарли бўлиши керак.
“Энг муҳими — томошабин. Фотография санъатининг ҳақиқий баҳоси уни кўрадиган ва ҳис этадиган кенг жамоатчилик орқали намоён бўлади”, — деди танлов ҳайъати раиси.
Кўргазмада намойиш этилган фотоасарларда миллий байрамларнинг ранг-баранглиги, авлодлар давомийлиги, халқнинг бой анъаналари ҳамда замонавий Ўзбекистоннинг тинч ва бунёдкор ҳаёти акс этди.
Ҳакамлар ҳайъати қарорига кўра, танлов ғолиблари қуйидагича аниқланди:
I ўрин — Зафар Рўзиқулов,
II ўрин — Владимир Гончаренко,
III ўрин — Махсетбай Ҳабибуллаев.
“Энг ёш фотограф” номинацияси ғолиби Мария Малиновская бўлди. У шўъба номидан табрикланиб, муносиб тақдирланди. Унинг устози — Ҳусниддин Ато.
Ташкилотчиларга кўра, мазкур танлов ва фотокўргазма фото санъатини ривожлантириш, иқтидорли ижодкорларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек, миллий маданий мерос ва маънавий қадриятларни кенг тарғиб этишга хизмат қилади.
Танлов Ўзбекистон Бадиий академияси ва Тошкент Фотосуратлар уйи томонидан Маданият вазирлиги, Журналистлар уюшмаси, Ёзувчилар уюшмаси, Кинематография агентлиги ҳамда Миллий телерадиокомпанияси ҳамкорлигида ташкил этилди.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Танлов ҳайъати раиси, фоторассом Рустам Шарипов

Танлов ҳайъати раиси, фоторассом Рустам Шарипов - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Танлов ҳайъати раиси, фоторассом Рустам Шарипов

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови қатнашчиси Назира Боймуродова

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови қатнашчиси Назира Боймуродова - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови қатнашчиси Назира Боймуродова

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови қатнашчиси Илона Покровская

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови қатнашчиси Илона Покровская - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови қатнашчиси Илона Покровская

© Sputnik / Бахром Хатамов

Устоз ва шогирд

Устоз ва шогирд - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Устоз ва шогирд

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови афишаси

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови афишаси - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови афишаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови қатнашчилари

&quot;Энг яхши фотосурат&quot; республика танлови қатнашчилари - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Энг яхши фотосурат" республика танлови қатнашчилари

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0