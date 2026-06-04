https://sputniknews.uz/20260604/kyrgyzstan-un-xavfsizlik-kengash-saylanish-tabrik-58079441.html
Мирзиёев Жапаровни Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади
Мирзиёев Жапаровни Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Садир Жапаров билан телефон орқали мулоқот қилиб, Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади. Томонлар ҳамкорлик ва бўлажак тадбирлар режасини ҳам муҳокама қилди.
2026-06-04T12:19+0500
2026-06-04T12:19+0500
2026-06-04T12:19+0500
ўзбекистон
сиёсат
телефон суҳбати
шавкат мирзиёев
садир жапаров
табрик
қирғизистон
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_69896f4e46945f12cd2d276b2f4e63cc.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қирғизистон президенти Садир Жапаров билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Суҳбат аввалида Ўзбекистон етакчиси Садир Жапаров ва қардош қирғиз халқини мамлакатнинг 2027–2028 йилларда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этиб сайлангани билан табриклади.Олий даражадаги учрашувларда эришилган келишувларни, аввало иқтисодиёт, транспорт, энергетика ва маданий-гуманитар соҳалардаги лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Маълумот учун: Қирғизистон БМТ Хавфсизлик Кенгашига биринчи марта сайланди. Овоз беришда 191 та давлат иштирок этган. Қирғизистон 142 та овоз, Филиппин эса 49 та овоз олган. Мамлакатнинг ваколати 2027 йил 1 январдан бошланиб, 2028 йил охиригача давом этади.
https://sputniknews.uz/20260521/un-central-asia-chegara-masala-etirof-57733404.html
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_24:38:1110:852_1920x0_80_0_0_e8efde279e35d3c08f627eb77759080b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, сиёсат, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, садир жапаров, табрик, қирғизистон, бмт
ўзбекистон, сиёсат, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, садир жапаров, табрик, қирғизистон, бмт
Мирзиёев Жапаровни Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади
Қирғизистон 142 та овоз билан илк бор БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этибсайланди, унинг ваколати 2027 йил 1 январдан бошланади.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қирғизистон президенти Садир Жапаров билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Суҳбат аввалида Ўзбекистон етакчиси Садир Жапаров ва қардош қирғиз халқини мамлакатнинг 2027–2028 йилларда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этиб сайлангани билан табриклади.
Мирзиёев мазкур натижа Қирғизистоннинг фаол ташқи сиёсати, минтақавий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашга қўшаётган ҳиссаси халқаро ҳамжамият томонидан эътироф этилаётганини кўрсатишини таъкидлади.
Олий даражадаги учрашувларда эришилган келишувларни, аввало иқтисодиёт, транспорт, энергетика ва маданий-гуманитар соҳалардаги лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Маълумот учун: Қирғизистон БМТ Хавфсизлик Кенгашига биринчи марта сайланди. Овоз беришда 191 та давлат иштирок этган. Қирғизистон 142 та овоз, Филиппин эса 49 та овоз олган. Мамлакатнинг ваколати 2027 йил 1 январдан бошланиб, 2028 йил охиригача давом этади.