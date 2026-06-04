Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260604/kyrgyzstan-un-xavfsizlik-kengash-saylanish-tabrik-58079441.html
Мирзиёев Жапаровни Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади
Мирзиёев Жапаровни Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Садир Жапаров билан телефон орқали мулоқот қилиб, Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади. Томонлар ҳамкорлик ва бўлажак тадбирлар режасини ҳам муҳокама қилди.
2026-06-04T12:19+0500
2026-06-04T12:19+0500
ўзбекистон
сиёсат
телефон суҳбати
шавкат мирзиёев
садир жапаров
табрик
қирғизистон
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_69896f4e46945f12cd2d276b2f4e63cc.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қирғизистон президенти Садир Жапаров билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Суҳбат аввалида Ўзбекистон етакчиси Садир Жапаров ва қардош қирғиз халқини мамлакатнинг 2027–2028 йилларда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этиб сайлангани билан табриклади.Олий даражадаги учрашувларда эришилган келишувларни, аввало иқтисодиёт, транспорт, энергетика ва маданий-гуманитар соҳалардаги лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Маълумот учун: Қирғизистон БМТ Хавфсизлик Кенгашига биринчи марта сайланди. Овоз беришда 191 та давлат иштирок этган. Қирғизистон 142 та овоз, Филиппин эса 49 та овоз олган. Мамлакатнинг ваколати 2027 йил 1 январдан бошланиб, 2028 йил охиригача давом этади.
https://sputniknews.uz/20260521/un-central-asia-chegara-masala-etirof-57733404.html
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_24:38:1110:852_1920x0_80_0_0_e8efde279e35d3c08f627eb77759080b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, сиёсат, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, садир жапаров, табрик, қирғизистон, бмт
ўзбекистон, сиёсат, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, садир жапаров, табрик, қирғизистон, бмт

Мирзиёев Жапаровни Қирғизистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига сайлангани билан табриклади

12:19 04.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Қирғизистон 142 та овоз билан илк бор БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этибсайланди, унинг ваколати 2027 йил 1 январдан бошланади.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қирғизистон президенти Садир Жапаров билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Суҳбат аввалида Ўзбекистон етакчиси Садир Жапаров ва қардош қирғиз халқини мамлакатнинг 2027–2028 йилларда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этиб сайлангани билан табриклади.
Мирзиёев мазкур натижа Қирғизистоннинг фаол ташқи сиёсати, минтақавий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашга қўшаётган ҳиссаси халқаро ҳамжамият томонидан эътироф этилаётганини кўрсатишини таъкидлади.
Олий даражадаги учрашувларда эришилган келишувларни, аввало иқтисодиёт, транспорт, энергетика ва маданий-гуманитар соҳалардаги лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Маълумот учун: Қирғизистон БМТ Хавфсизлик Кенгашига биринчи марта сайланди. Овоз беришда 191 та давлат иштирок этган. Қирғизистон 142 та овоз, Филиппин эса 49 та овоз олган. Мамлакатнинг ваколати 2027 йил 1 январдан бошланиб, 2028 йил охиригача давом этади.
Генассамблея ООН приняла резолюцию Кыргызстана о мирном решении приграничных споров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
БМТ Марказий Осиёни чегара масалаларида намуна сифатида эътироф этди
21 Май, 10:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0