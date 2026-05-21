БМТ Марказий Осиёни чегара масалаларида намуна сифатида эътироф этди
БМТ Бош Ассамблеяси Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон биргаликда тақдим этган чегара баҳсларини тинч ҳал қилиш резолюциясини консенсус асосида қабул қилди.
2026-05-21T10:28+0500
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik
. БМТ Бош Ассамблеяси Қирғизистон ташаббуси билан “Чегара баҳсларини тинч йўл билан ҳал қилиш” резолюциясини консенсус асосида қабул қилди. Бу ҳақда Қирғизистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди
Ҳужжат Қирғизистон томонидан Тожикистон ва Ўзбекистон билан биргаликда тақдим этилган. Унга 40 тадан ортиқ давлат ҳаммуаллифлик қилган.
Қирғизистон ТИВ маълумотига кўра, резолюциянинг асосий мақсади — минтақа давлатларининг чегара каби нозик масалаларни тинч воситалар, хусусан, мулоқот, музокара ва ўзаро келишилган усуллар орқали ҳал қилиш тажрибасини халқаро ҳамжамиятга кўрсатиш.
Ҳужжатда давлатлар чегара баҳсларига дуч келганда, ечим тинчлик, қонунийлик ва мулоқотга асосланиши кераклиги таъкидланган.
Қайд этилишича, резолюцияда акс этган Марказий Осиё тажрибаси халқаро ҳамжамият учун конструктив намуна, қўшни давлатлар ўртасида яхши муносабатлар модели ва минтақанинг халқаро тинчлик ҳамда хавфсизликни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси сифатида қаралади.
“Резолюциянинг қабул қилиниши Қирғизистон ва минтақа давлатларининг ўнлаб йиллар давомида ечим топмаган мураккаб масалаларни тинч йўл билан ҳал қилиш қобилияти халқаро даражада эътироф этилганининг яна бир тасдиғидир”, — дейилади хабарда.
Қирғизистон ТИВнинг таъкидлашича, халқаро ҳамжамият Марказий Осиё давлатларининг минтақада тинчлик ва ўзаро ишончни мустаҳкамлашга интилишини бир овоздан қўллаб-қувватлаган.