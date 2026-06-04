Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260604/cis--eaeu-biznes-tosiqlar-kamaytirish-harakat-58075457.html
МДҲ ва ЕОИИ бизнес учун тўсиқларни камайтиришга ҳаракат қилмоқда
МДҲ ва ЕОИИ бизнес учун тўсиқларни камайтиришга ҳаракат қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ бош котиби савдо, божхона ва молиявий тўсиқларни камайтириш учун технологик тараққиётдан фойдаланиш муҳимлигини таъкидлади. 04.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-04T11:43+0500
2026-06-04T11:43+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
мдҳ
сергей лебедев
савдо
божхона
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58074463_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_083db60388d458b8c0f486a3c5db9adb.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги тизимли ҳамкорлик “ақлли интеграция” намунасига айланмоқда. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев Тошкентда бўлиб ўтаётган Термиз мулоқотининг иккинчи йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Лебедевнинг таъкидлашича, МДҲ ва ЕОИИ ўртасидаги тизимли ҳамкорлик 13 йилдан буён давом этмоқда.МДҲ бош котиби томонлар илғор тажрибалар алмашинувини ривожлантириб, бизнес учун тўсиқларни бартараф этишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, тўсиқсиз муҳитни шакллантиришга қаратилган 2026–2030 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режасининг қабул қилиниши муҳим қадам бўлди.Лебедев 2025 йилда “МДҲ+” формати ишга туширилгани, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти эса МДҲда кузатувчи мақомини олганини ҳам эсга олди.Унинг қўшимча қилишича, интеграция ташаббусларини бирлаштириш, саноат кооперацияси, рақамлаштириш ва транспорт боғлиқлигини ривожлантириш асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
https://sputniknews.uz/20260529/eoii-samarali-integratsiya-birlashmasi-putin-57948680.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58074463_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da980a5638a64c0788ed69c84b0a8d46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, мдҳ, сергей лебедев, савдо, божхона, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), иқтисод
еоии, мдҳ, сергей лебедев, савдо, божхона, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), иқтисод

МДҲ ва ЕОИИ бизнес учун тўсиқларни камайтиришга ҳаракат қилмоқда

11:43 04.06.2026
© telegram sputnikuzbekistanГенсек СНГ: в условиях растущего глобального давления устойчивость государств во многом зависит от готовности к открытому диалогу и интеграции
Генсек СНГ: в условиях растущего глобального давления устойчивость государств во многом зависит от готовности к открытому диалогу и интеграции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.06.2026
© telegram sputnikuzbekistan
Oбуна бўлиш
МДҲ бош котиби савдо, божхона ва молиявий тўсиқларни камайтириш учун технологик тараққиётдан фойдаланиш муҳимлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги тизимли ҳамкорлик “ақлли интеграция” намунасига айланмоқда. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев Тошкентда бўлиб ўтаётган Термиз мулоқотининг иккинчи йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Лебедевнинг таъкидлашича, МДҲ ва ЕОИИ ўртасидаги тизимли ҳамкорлик 13 йилдан буён давом этмоқда.
МДҲ бош котиби томонлар илғор тажрибалар алмашинувини ривожлантириб, бизнес учун тўсиқларни бартараф этишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, тўсиқсиз муҳитни шакллантиришга қаратилган 2026–2030 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режасининг қабул қилиниши муҳим қадам бўлди.
Лебедев 2025 йилда “МДҲ+” формати ишга туширилгани, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти эса МДҲда кузатувчи мақомини олганини ҳам эсга олди.
“Савдо, божхона ва молиявий тўсиқларни бартараф этиш учун технологик тараққиётдан фойдаланиш умумий манфаатларимизга мос келади”, — деди Лебедев.
Унинг қўшимча қилишича, интеграция ташаббусларини бирлаштириш, саноат кооперацияси, рақамлаштириш ва транспорт боғлиқлигини ривожлантириш асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ самарали интеграция бирлашмаси - Путин
29 Май, 15:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0