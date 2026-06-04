МДҲ ва ЕОИИ бизнес учун тўсиқларни камайтиришга ҳаракат қилмоқда

ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги тизимли ҳамкорлик “ақлли интеграция” намунасига айланмоқда. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев Тошкентда бўлиб ўтаётган Термиз мулоқотининг иккинчи йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Лебедевнинг таъкидлашича, МДҲ ва ЕОИИ ўртасидаги тизимли ҳамкорлик 13 йилдан буён давом этмоқда.МДҲ бош котиби томонлар илғор тажрибалар алмашинувини ривожлантириб, бизнес учун тўсиқларни бартараф этишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, тўсиқсиз муҳитни шакллантиришга қаратилган 2026–2030 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режасининг қабул қилиниши муҳим қадам бўлди.Лебедев 2025 йилда “МДҲ+” формати ишга туширилгани, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти эса МДҲда кузатувчи мақомини олганини ҳам эсга олди.Унинг қўшимча қилишича, интеграция ташаббусларини бирлаштириш, саноат кооперацияси, рақамлаштириш ва транспорт боғлиқлигини ривожлантириш асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
МДҲ бош котиби савдо, божхона ва молиявий тўсиқларни камайтириш учун технологик тараққиётдан фойдаланиш муҳимлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги тизимли ҳамкорлик “ақлли интеграция” намунасига айланмоқда. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев Тошкентда бўлиб ўтаётган Термиз мулоқотининг иккинчи йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Лебедевнинг таъкидлашича, МДҲ ва ЕОИИ ўртасидаги тизимли ҳамкорлик 13 йилдан буён давом этмоқда.
МДҲ бош котиби томонлар илғор тажрибалар алмашинувини ривожлантириб, бизнес учун тўсиқларни бартараф этишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг айтишича, тўсиқсиз муҳитни шакллантиришга қаратилган 2026–2030 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режасининг қабул қилиниши муҳим қадам бўлди.
Лебедев 2025 йилда “МДҲ+” формати ишга туширилгани, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти эса МДҲда кузатувчи мақомини олганини ҳам эсга олди.
“Савдо, божхона ва молиявий тўсиқларни бартараф этиш учун технологик тараққиётдан фойдаланиш умумий манфаатларимизга мос келади”, — деди Лебедев.
Унинг қўшимча қилишича, интеграция ташаббусларини бирлаштириш, саноат кооперацияси, рақамлаштириш ва транспорт боғлиқлигини ривожлантириш асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.