ЕОИИ самарали интеграция бирлашмаси - Путин
15:51 29.05.2026 (янгиланди: 16:01 29.05.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтиш
ЕОИИда товарлар, хизматлар, капитал ва меҳнат учун умумий бозорлар яратилган ҳамда савдо ва молия соҳаларида кўп қиррали ҳамкорлик кенгаймоқда - Путин.
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Россия Президенти Владимир Путин Остонада бўлиб ўтаётган саммитда Евросиё Иқтисодий Иттифоқини самарали интеграция бирлашмаси деб атади.
"Роппа-роса 12 йил олдин, шу куни, 2014 йил 29 майда, Остонада ЕОИИни ташкил этиш тўғрисидаги таъсис шартномаси имзоланган эди. Мамлакатларимизнинг ушбу ҳужжатни амалга ошириш бўйича изчил ва пухта қўшма иши чинакам самарали интеграция бирлашмасини яратишга имкон берди", деди Путин учрашув давомида.
Россия президенти сўзларига кўра, бугунги кунда ЕОИИ муваффақиятли фаолият юритмоқда ва ривожланмоқда. Хусусан, ЕОИИ асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар ижобий тенденцияларни кўрсатмоқда.
"Бешта мамлакатимизнинг асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари барқарор ва ижобий тенденцияларни кўрсатмоқда. ЕОИИда умумий саноат ишлаб чиқариш 1,6 фоизга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ва қурилиш 4,2 фоизга ошди", деди Путин Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида.
Шунингдек, Россия президенти ЕОИИда товарлар, хизматлар, капитал ва меҳнат учун умумий бозорларни яратилган ҳамда савдо, молия ва бошқа соҳаларда кўп қиррали ҳамкорлик кенгайиб бораётганини таъкидлади .
Россия Президенти Владимир Путин ЕОИИнинг импорт ўрнини босишни рағбатлантириш борасидаги саъй-ҳаракатларини таъкидлади.
"Саноат ҳамкорлигининг кенгайиши туфайли мамлакатларимиз самарали қиймат занжирларини яратдилар, импорт ўрнини босиш жараёнларини ривожлантирмоқдалар ва рақамли технологиялар ва инновацияларни жорий этмоқдалар", деди Путин Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида.