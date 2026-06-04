https://sputniknews.uz/20260604/avtobus-yolkira-tolanish-58081431.html
Автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгармоқда — тафсилотлар
Автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгармоқда — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат қарорига кўра, 2026 йил 1 сентябрдан шаҳар автобусларида йўлкирани автобусга чиқиш вақтида тўлаш ёки имтиёзли юриш ҳуқуқини тасдиқлаш тартиби жорий этилади.
2026-06-04T13:54+0500
2026-06-04T13:54+0500
2026-06-04T13:54+0500
жамоат транспорти
жамият
ўзбекистон
жарима
рақамли технологиялар
автобус
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/16/27354897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c01dcfc92f6f7e13231891235406253a.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Ўзбекистонда шаҳар автобусларида йўлкира тўлаш тартиби ўзгаради. Бу “Шаҳар йўловчи транспорти тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ҳукумат қарорида белгиланди.Қарорга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан брутто-шартнома асосида ташкил этилган мунтазам шаҳар автобус йўналишларида йўловчи йўлкирани автобусга чиқиш вақтида тўлаши керак бўлади.Шунингдек, банк картаси, смартфон ва бошқа контактсиз электрон тўлов усуллари — NFC, QR, биометрик тўлов ва бошқа жорий этилаётган технологиялар орқали ҳам тўлаш имкони бўлади.Имтиёзли ёки бепул юриш ҳуқуқига эга йўловчилар ҳам ижтимоий ёки транспорт картасини валидаторга теккизиб, ўз ҳуқуқини тасдиқлаши керак.Қарорда пойтахт жамоат транспорти ва шаҳар атрофи темир йўл қатновларида ягона тўлов тизимини жорий этиш ҳам назарда тутилган. Транспорт вазирлиги тегишли идоралар билан бирга 1 сентябрга қадар “электропоезд — автобус” ва “электропоезд — метро” тариф режаларини ишлаб чиқиши белгиланган.Бундан ташқари, шаҳар атрофига 5 километргача, айрим ҳолларда эса тасдиқланган бош режаларга мувофиқ 12 километргача чиқадиган йўналишлар ҳам шаҳар автобус йўналишлари ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260126/atto-almashinuv-tarif-yolovchilar-tejov-55257592.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/16/27354897_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2bc653b1594dce30eed5ef0d5657637.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамоат транспорти, жамият, ўзбекистон, жарима, рақамли технологиялар, автобус
жамоат транспорти, жамият, ўзбекистон, жарима, рақамли технологиялар, автобус
Автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгармоқда — тафсилотлар
1 сентябрдан шаҳар автобусларида йўлкирани транспорт картаси, банк картаси, смартфон ёки QR орқали кириш вақтида тасдиқлаш талаб этилади.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда шаҳар автобусларида йўлкира тўлаш тартиби ўзгаради. Бу “Шаҳар йўловчи транспорти тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ҳукумат қарорида белгиланди
.
Қарорга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан брутто-шартнома асосида ташкил этилган мунтазам шаҳар автобус йўналишларида йўловчи йўлкирани автобусга чиқиш вақтида тўлаши керак бўлади.
Тўлов валидаторлар орқали амалга оширилади. Йўловчи транспорт картасини валидаторга теккизиб, йўлкирани тасдиқлаши мумкин.
Шунингдек, банк картаси, смартфон ва бошқа контактсиз электрон тўлов усуллари — NFC, QR, биометрик тўлов ва бошқа жорий этилаётган технологиялар орқали ҳам тўлаш имкони бўлади.
Имтиёзли ёки бепул юриш ҳуқуқига эга йўловчилар ҳам ижтимоий ёки транспорт картасини валидаторга теккизиб, ўз ҳуқуқини тасдиқлаши керак.
Агар йўлкира автобусга чиқиш вақтида тўланмаса ёки имтиёзли юриш ҳуқуқи тасдиқланмаса, йўловчи автобусда чиптасиз юрган деб ҳисобланади.
Қарорда пойтахт жамоат транспорти ва шаҳар атрофи темир йўл қатновларида ягона тўлов тизимини жорий этиш ҳам назарда тутилган. Транспорт вазирлиги тегишли идоралар билан бирга 1 сентябрга қадар “электропоезд — автобус” ва “электропоезд — метро” тариф режаларини ишлаб чиқиши белгиланган.
Бундан ташқари, шаҳар атрофига 5 километргача, айрим ҳолларда эса тасдиқланган бош режаларга мувофиқ 12 километргача чиқадиган йўналишлар ҳам шаҳар автобус йўналишлари ҳисобланади.