ATTO: алмашинув тарифи йўловчиларга миллиардлаб сўм тежаб берди

АТТО маълумотига кўра, 2025 йилда алмашинув тарифи туфайли йўловчилар 36,9 млрд сўм тежади. Жами 162,4 млн тўлов қилинган сафар қайд этилган.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. 2025 йилда жамоат транспортида АТТО транспорт ва виртуал карталари орқали тўлов қилинган сафарлар сони 162,4 миллионтани ташкил этди. Бу ҳақда “Автоматлаштирилган транспорт тўлов тизими оператори” АЖ матбуот хизмати хабар берди.Шундан 124,7 миллионтаси автобусларга, 37,7 миллионтаси метрополитенга тўғри келади.Автобусларда ушбу тарифлар бўйича тўловлар ҳажми:Метрополитенда эса:2025 йил давомида айнан алмашинув тарифлари ҳисобига йўловчилар 36,9 млрд сўм маблағни тежашга эришди.Йил давомида нақд пулсиз тўловлар ҳажми ҳам жадал ўсди. Транзакциялар сони 35,7 фоизга ошиб, 2024 йилдаги 510 миллиондан 692 миллионга етди.Тўлов турлари бўйича ўсиш:Ҳудудларда ҳам транзакциялар сони 483 фоизга ошди.Мутахассислар бу ўсишни пойтахт жамоат транспортида нақд пул ҳисоб-китобларининг бекор қилиниши ва рақамли тўловларга тез ўтиш билан изоҳламоқда.
09:29 26.01.2026 (янгиланди: 10:40 26.01.2026)
Жамоат транспортида бир соат ичида йўл алмаштирган йўловчи камроқ тўлайди. Шу тартиб 2025 йилда аҳолига 36,9 миллиард сўм тежаш имконини берди.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
2025 йилда жамоат транспортида АТТО транспорт ва виртуал карталари орқали тўлов қилинган сафарлар сони 162,4 миллионтани ташкил этди. Бу ҳақда “Автоматлаштирилган транспорт тўлов тизими оператори” АЖ матбуот хизмати хабар берди
Шундан 124,7 миллионтаси автобусларга, 37,7 миллионтаси метрополитенга тўғри келади.
Алмашинув тарифи туфайли йўловчилар биринчи сафар учун 1700 сўм, бир соат ичидаги иккинчи сафар учун 1100 сўм, учинчи сафар учун эса 700 сўм тўлаш имконига эга бўлди.
Автобусларда ушбу тарифлар бўйича тўловлар ҳажми:
1700 сўмлик сафарлар — қарийб 93 миллиард сўм;
1100 сўмлик сафарлар — 4,8 миллиард сўм;
700 сўмлик сафарлар — 3,8 миллиард сўмни ташкил этди.
1700 сўмлик сафарлар — 30 миллиард сўм;
1100 сўмлик сафарлар — 7,5 миллиард сўмни ташкил қилди.
2025 йил давомида айнан алмашинув тарифлари ҳисобига йўловчилар 36,9 млрд сўм маблағни тежашга эришди.
Йил давомида нақд пулсиз тўловлар ҳажми ҳам жадал ўсди. Транзакциялар сони 35,7 фоизга ошиб, 2024 йилдаги 510 миллиондан 692 миллионга етди.
Тўлов турлари бўйича ўсиш:
транспорт карталари — 213 миллион транзакция (+52%);
банк карталари — 387,4 миллион (+165%);
виртуал карталар — 6,4 миллион (+234%).
Ҳудудларда ҳам транзакциялар сони 483 фоизга ошди.
Мутахассислар бу ўсишни пойтахт жамоат транспортида нақд пул ҳисоб-китобларининг бекор қилиниши ва рақамли тўловларга тез ўтиш билан изоҳламоқда.