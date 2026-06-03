https://sputniknews.uz/20260603/uzbekistan-asar-faberje-muzey-korgazma-qoyilish-58060025.html
Ўзбекистон асарлари Петербургнинг Фаберже музейидаги кўргазмага қўйилди
Ўзбекистон асарлари Петербургнинг Фаберже музейидаги кўргазмага қўйилди
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербургдаги Фаберже музейида Маковскийлар ижодига бағишланган кўргазма очилди. Экспозицияга 25 дан ортиқ музейдан қарийб 170 та асар, жумладан Ўзбекистон давлат санъат музейининг 9 та асари киритилган.
2026-06-03T16:32+0500
2026-06-03T16:32+0500
2026-06-03T16:39+0500
санъат
маданият
музей
ўзбекистон
форум
санкт-петербург
россия
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58059650_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_664d51693abeb9c3b1a75c8ab10aa10e.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Санкт-Петербургдаги Фаберже музейида “Замин муҳаббати ва самовий муҳаббат. Владимир ва Константин Маковскийлар” кўргазмаси очилди. Унда Ўзбекистон давлат санъат музейи коллекциясидан 9 та асар ҳам намойиш этилмоқда. Бу ҳақда Маданият ва саънатни ривожлантириш жамғармаси матбуот хизмати хабар бердиКўргазма Петербург халқаро иқтисодий форуми ҳамда “Петербург мавсумлари” фестивали маданий дастури доирасида ташкил этилди. Лойиҳа рассом Владимир Маковский таваллудининг 180 йиллигига бағишланган бўлиб, 2026 йил 13 сентябргача давом этади.Мазкур кўргазма Владимир ва Константин Маковскийлар ижодига мансуб асарларни бир майдонда жамлаган йирик лойиҳалардан бири ҳисобланади. Унда Давлат Эрмитажи, Рус музейи, Третьяков галереяси каби музейлар қаторида Ўзбекистон давлат санъат музейи ҳам ўз коллекцияси билан иштирок этмоқда. Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси маълумотига кўра, Ўзбекистон музей экспонатларининг ушбу лойиҳадаги иштироки халқаро музейлараро ҳамкорликни ривожлантиришга ва мамлакат маданий меросини нуфузли халқаро кўргазмаларда кенгроқ намойиш этишга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260525/bukhara-amirlik-saroy-sanat-ermitaj-namoyish-57849347.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58059650_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6b6e216999e2336bfe3b4024c293d385.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
санъат, маданият, музей, ўзбекистон, форум, санкт-петербург, россия, петербург халқаро иқтисодий форуми
санъат, маданият, музей, ўзбекистон, форум, санкт-петербург, россия, петербург халқаро иқтисодий форуми
Ўзбекистон асарлари Петербургнинг Фаберже музейидаги кўргазмага қўйилди
16:32 03.06.2026 (янгиланди: 16:39 03.06.2026)
Ўзбекистон давлат санъат музейи коллекциясидан 9 та асар Санкт-Петербургдаги Фаберже музейида очилган йирик кўргазмада намойиш этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Санкт-Петербургдаги Фаберже музейида “Замин муҳаббати ва самовий муҳаббат. Владимир ва Константин Маковскийлар” кўргазмаси очилди. Унда Ўзбекистон давлат санъат музейи коллекциясидан 9 та асар ҳам намойиш этилмоқда. Бу ҳақда Маданият ва саънатни ривожлантириш жамғармаси матбуот хизмати хабар берди
Кўргазма Петербург халқаро иқтисодий форуми ҳамда “Петербург мавсумлари” фестивали маданий дастури доирасида ташкил этилди. Лойиҳа рассом Владимир Маковский таваллудининг 180 йиллигига бағишланган бўлиб, 2026 йил 13 сентябргача давом этади.
Экспозициядан 25 тадан ортиқ музей коллекциясидан жамланган қарийб 170 та асар ўрин олган. Улар орасида Россиянинг етакчи музейлари тўпламларига мансуб ноёб асарлар ҳам бор.
Мазкур кўргазма Владимир ва Константин Маковскийлар ижодига мансуб асарларни бир майдонда жамлаган йирик лойиҳалардан бири ҳисобланади. Унда Давлат Эрмитажи, Рус музейи, Третьяков галереяси каби музейлар қаторида Ўзбекистон давлат санъат музейи ҳам ўз коллекцияси билан иштирок этмоқда.
Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси маълумотига кўра, Ўзбекистон музей экспонатларининг ушбу лойиҳадаги иштироки халқаро музейлараро ҳамкорликни ривожлантиришга ва мамлакат маданий меросини нуфузли халқаро кўргазмаларда кенгроқ намойиш этишга хизмат қилади.