https://sputniknews.uz/20260525/bukhara-amirlik-saroy-sanat-ermitaj-namoyish-57849347.html
Бухоро амирлиги сарой санъати Эрмитажда намойиш этилади
Бухоро амирлиги сарой санъати Эрмитажда намойиш этилади
Sputnik Ўзбекистон
Давлат Эрмитажида “Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары” кўргазмаси очилади. Унда Ўзбекистон музейлари ва Эрмитаж коллекцияларидан 67 та экспонат намойиш этилади.
2026-05-25T14:44+0500
2026-05-25T14:44+0500
2026-05-25T14:44+0500
музей
россия
санкт-петербург
марказий осиё
ўзбекистон
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0f/20499697_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_d69e906ba84d4289b36f3616deeb131d.jpg
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Санкт-Петербургдаги Давлат Эрмитажида Бухоро амири саройидаги санъатга бағишланган кўргазма очилади. Бу ҳақда Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси хабар берди.Кўргазма “Сарой хоналарини очиб: Бухоро амири саройидаги санъат” деб номланган. У 5 июнь куни очилади ва 2026 йил 4 октябргача давом этади.Экспозицияда 67 та музей ашёси намойиш этилади. Улар Бухоро давлат музей-қўриқхонаси, Ўзбекистон давлат санъат музейи, Ўзбекистон давлат амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи музейи, Темурийлар тарихи давлат музейи ҳамда Давлат Эрмитажи коллекцияларидан олинган.Кўргазмада безакли-амалий санъат асарлари, заргарлик буюмлари ва сарой маиший буюмлари орқали Бухоро амирлиги бадиий маданияти ҳамда Марказий Осиё сарой ҳаёти анъаналари намойиш этилади.
https://sputniknews.uz/20260409/mirziyoev-temuriylar-tarix-muzey-tashrif-56801114.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0f/20499697_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_ea2bccae787f9c8180a9a44d8f6f978b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
музей, россия, санкт-петербург, марказий осиё, ўзбекистон, кўргазма
музей, россия, санкт-петербург, марказий осиё, ўзбекистон, кўргазма
Бухоро амирлиги сарой санъати Эрмитажда намойиш этилади
Санкт-Петербургдаги Давлат Эрмитажида Бухоро амири саройидаги санъатга бағишланган кўргазма очилади. Экспозицияда 67 та музей ашёси намойиш этилади.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik.
Санкт-Петербургдаги Давлат Эрмитажида Бухоро амири саройидаги санъатга бағишланган кўргазма очилади. Бу ҳақда Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси хабар берди
.
Кўргазма “Сарой хоналарини очиб: Бухоро амири саройидаги санъат” деб номланган. У 5 июнь куни очилади ва 2026 йил 4 октябргача давом этади.
Лойиҳа Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ҳамда Давлат Эрмитажи ҳамкорлигида, Петербург халқаро иқтисодий форуми — 2026 доирасида ташкил этилмоқда.
Экспозицияда 67 та музей ашёси намойиш этилади. Улар Бухоро давлат музей-қўриқхонаси, Ўзбекистон давлат санъат музейи, Ўзбекистон давлат амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи музейи, Темурийлар тарихи давлат музейи ҳамда Давлат Эрмитажи коллекцияларидан олинган.
Кўргазмада безакли-амалий санъат асарлари, заргарлик буюмлари ва сарой маиший буюмлари орқали Бухоро амирлиги бадиий маданияти ҳамда Марказий Осиё сарой ҳаёти анъаналари намойиш этилади.