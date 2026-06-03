Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260603/tashkent-viloyat-krasnodar-bugdoy-urug-olish-58062396.html
Тошкент вилояти Краснодардан 2,5 минг тонна буғдой уруғи олади
Тошкент вилояти Краснодардан 2,5 минг тонна буғдой уруғи олади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилояти делегацияси Краснодарда П.П. Лукяненко номидаги Миллий дон маркази билан музокаралар ўтказди. Томонлар 2,5 минг тонна юқори репродукцияли буғдой уруғини етказиб бериш бўйича келишувга эришди.
2026-06-03T18:33+0500
2026-06-03T18:33+0500
россия
ғалла
жамият
тошкент вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26570705_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_b88c6ff63c1fd8b204b56384c9af98b7.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Тошкент вилояти учун Россиянинг Краснодар ўлкасидан 2,5 минг тонна юқори репродукцияли буғдой уруғини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилмоқда. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Тошкент вилоятига “Алексеевич” ва “Гром” навларининг суперэлита ҳамда элита авлодли уруғлари етказиб берилади. Ушбу уруғликлар ғалла ҳосилдорлигини ошириш ва вилоятда сифатли уруғчилик базасини шакллантириш учун харид қилинмоқда.Келишувлар Тошкент вилояти ҳокимининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича биринчи ўринбосари Хуршид Қорабоев бошчилигидаги делегациянинг Краснодарга хизмат сафари доирасида амалга оширилмоқда.Делегация аъзолари ғаллачилик соҳасида етакчи илмий муассасалардан бири ҳисобланган П.П. Лукяненко номидаги Миллий дон маркази раҳбарияти билан учрашди. Учрашув якунида томонлар селекция ва уруғчилик соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда илмий тадқиқотлар йўналишида тажриба алмашинувини кучайтиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20251203/chuvashia-bukhara-kartoshka-etkazish-53902243.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26570705_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_91b799926e2d6e4fd62ea832463e12f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, ғалла, жамият, тошкент вилояти
россия, ғалла, жамият, тошкент вилояти

Тошкент вилояти Краснодардан 2,5 минг тонна буғдой уруғи олади

18:33 03.06.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив / Медиабанкка ўтишУборка урожая зерновых, архивное фото
Уборка урожая зерновых, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Тошкент вилояти учун Краснодардан “Алексеевич” ва “Гром” навли суперэлита ҳамда элита буғдой уруғларини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Тошкент вилояти учун Россиянинг Краснодар ўлкасидан 2,5 минг тонна юқори репродукцияли буғдой уруғини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилмоқда. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тошкент вилоятига “Алексеевич” ва “Гром” навларининг суперэлита ҳамда элита авлодли уруғлари етказиб берилади. Ушбу уруғликлар ғалла ҳосилдорлигини ошириш ва вилоятда сифатли уруғчилик базасини шакллантириш учун харид қилинмоқда.
Келишувлар Тошкент вилояти ҳокимининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича биринчи ўринбосари Хуршид Қорабоев бошчилигидаги делегациянинг Краснодарга хизмат сафари доирасида амалга оширилмоқда.
Делегация аъзолари ғаллачилик соҳасида етакчи илмий муассасалардан бири ҳисобланган П.П. Лукяненко номидаги Миллий дон маркази раҳбарияти билан учрашди.
Музокараларда янги буғдой навларини яратиш, селекция ишларини такомиллаштириш, уруғчилик тизимини мустаҳкамлаш ва илмий ишланмаларни амалиётга жорий этиш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашув якунида томонлар селекция ва уруғчилик соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда илмий тадқиқотлар йўналишида тажриба алмашинувини кучайтиришга келишиб олди.
Чебоксары (Чувашия). Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2025
Чувашия Бухоро вилоятига элита картошка уруғини етказишиб бериши мумкин
3 Декабр 2025, 11:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0