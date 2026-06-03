https://sputniknews.uz/20260603/tashkent-viloyat-krasnodar-bugdoy-urug-olish-58062396.html
Тошкент вилояти Краснодардан 2,5 минг тонна буғдой уруғи олади
Тошкент вилояти Краснодардан 2,5 минг тонна буғдой уруғи олади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилояти делегацияси Краснодарда П.П. Лукяненко номидаги Миллий дон маркази билан музокаралар ўтказди. Томонлар 2,5 минг тонна юқори репродукцияли буғдой уруғини етказиб бериш бўйича келишувга эришди.
2026-06-03T18:33+0500
2026-06-03T18:33+0500
2026-06-03T18:33+0500
россия
ғалла
жамият
тошкент вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26570705_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_b88c6ff63c1fd8b204b56384c9af98b7.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Тошкент вилояти учун Россиянинг Краснодар ўлкасидан 2,5 минг тонна юқори репродукцияли буғдой уруғини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилмоқда. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Тошкент вилоятига “Алексеевич” ва “Гром” навларининг суперэлита ҳамда элита авлодли уруғлари етказиб берилади. Ушбу уруғликлар ғалла ҳосилдорлигини ошириш ва вилоятда сифатли уруғчилик базасини шакллантириш учун харид қилинмоқда.Келишувлар Тошкент вилояти ҳокимининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича биринчи ўринбосари Хуршид Қорабоев бошчилигидаги делегациянинг Краснодарга хизмат сафари доирасида амалга оширилмоқда.Делегация аъзолари ғаллачилик соҳасида етакчи илмий муассасалардан бири ҳисобланган П.П. Лукяненко номидаги Миллий дон маркази раҳбарияти билан учрашди. Учрашув якунида томонлар селекция ва уруғчилик соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда илмий тадқиқотлар йўналишида тажриба алмашинувини кучайтиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20251203/chuvashia-bukhara-kartoshka-etkazish-53902243.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26570705_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_91b799926e2d6e4fd62ea832463e12f2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, ғалла, жамият, тошкент вилояти
россия, ғалла, жамият, тошкент вилояти
Тошкент вилояти Краснодардан 2,5 минг тонна буғдой уруғи олади
Тошкент вилояти учун Краснодардан “Алексеевич” ва “Гром” навли суперэлита ҳамда элита буғдой уруғларини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Тошкент вилояти учун Россиянинг Краснодар ўлкасидан 2,5 минг тонна юқори репродукцияли буғдой уруғини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилмоқда. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Тошкент вилоятига “Алексеевич” ва “Гром” навларининг суперэлита ҳамда элита авлодли уруғлари етказиб берилади. Ушбу уруғликлар ғалла ҳосилдорлигини ошириш ва вилоятда сифатли уруғчилик базасини шакллантириш учун харид қилинмоқда.
Келишувлар Тошкент вилояти ҳокимининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича биринчи ўринбосари Хуршид Қорабоев бошчилигидаги делегациянинг Краснодарга хизмат сафари доирасида амалга оширилмоқда.
Делегация аъзолари ғаллачилик соҳасида етакчи илмий муассасалардан бири ҳисобланган П.П. Лукяненко номидаги Миллий дон маркази раҳбарияти билан учрашди.
Музокараларда янги буғдой навларини яратиш, селекция ишларини такомиллаштириш, уруғчилик тизимини мустаҳкамлаш ва илмий ишланмаларни амалиётга жорий этиш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашув якунида томонлар селекция ва уруғчилик соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда илмий тадқиқотлар йўналишида тажриба алмашинувини кучайтиришга келишиб олди.