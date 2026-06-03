Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260603/tadbirkorlar-eaeu-biznes-tasir-ijobiy-baho-58057791.html
Тадбиркорларнинг 70,6 фоизи ЕОИИнинг бизнесга таъсирини ижобий баҳолади
Тадбиркорларнинг 70,6 фоизи ЕОИИнинг бизнесга таъсирини ижобий баҳолади
Sputnik Ўзбекистон
Остонадаги Евроосиё иқтисодий форумида тадбиркорлар ЕОИИ доирасидаги интеграция бизнес юритиш шароитига таъсирини муҳокама қилди. Сўровда қатнашганларнинг 70,6 фоизи бу таъсирни ижобий баҳолаган.
2026-06-03T15:41+0500
2026-06-03T15:41+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
бизнес
тадбиркор
ҳамкорлик
транспорт
озиқ-овқат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47666775_0:59:1199:733_1920x0_80_0_0_604238364d0b725121f9d147dfe453be.png
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Остона шаҳрида V Евроосиё иқтисодий форуми доирасида ЕИК ва ЕОИИ Ишбилармонлар кенгашининг ўзаро ҳамкорлик бўйича маслаҳат кенгаши йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи (РСТИ) матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда тадбиркорлар транспорт-логистика кун тартиби, саноат кооперацияси, агрологистика, озиқ-овқат хавфсизлиги ва юк базасини ўрта муддатли прогнозлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратди.РСТИ вице-президенти Александр Муричевнинг таъкидлашича, бизнес ЕОИИнинг иш юритиш шароитларига таъсирини юқори баҳоламоқда ва Евроосиё интеграциясини иқтисодий ҳамкорликнинг муҳим формати сифатида кўрмоқда.Ўтказилган сўров натижаларига кўра, иштирокчиларнинг 70,6 фоизи ЕОИИ доирасидаги интеграция жараёнлари бизнес юритиш шароитига жуда ёки ўртача ижобий таъсир қилаётганини қайд этган.Йиғилиш 29 май куни Остонада V Евроосиё иқтисодий форуми доирасида ўтказилди. Форумнинг асосий мавзуси “ЕОИИ глобал рақамли пойгада: сунъий интеллектга умид” деб аталди.
https://sputniknews.uz/20260518/eaeu-imtiyoz-savdo-hamkorlar--bozor-57659829.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47666775_72:0:1127:791_1920x0_80_0_0_b5e19e11bf5f09e2be3a7886f1f7c06b.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, бизнес, тадбиркор, ҳамкорлик, транспорт, озиқ-овқат
еоии, еик, бизнес, тадбиркор, ҳамкорлик, транспорт, озиқ-овқат

Тадбиркорларнинг 70,6 фоизи ЕОИИнинг бизнесга таъсирини ижобий баҳолади

15:41 03.06.2026
© iStock / opoljaДеловое рукопожатие. Архивное фото
Деловое рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2026
© iStock / opolja
Oбуна бўлиш
Остонадаги форумда ЕОИИ мамлакатларидаги бизнеснинг 70,6 фоизи интеграция жараёнлари иш шароитига ижобий таъсир қилаётгани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Остона шаҳрида V Евроосиё иқтисодий форуми доирасида ЕИК ва ЕОИИ Ишбилармонлар кенгашининг ўзаро ҳамкорлик бўйича маслаҳат кенгаши йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи (РСТИ) матбуот хизмати хабар берди.
Йиғилишда тадбиркорлар транспорт-логистика кун тартиби, саноат кооперацияси, агрологистика, озиқ-овқат хавфсизлиги ва юк базасини ўрта муддатли прогнозлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратди.
РСТИ вице-президенти Александр Муричевнинг таъкидлашича, бизнес ЕОИИнинг иш юритиш шароитларига таъсирини юқори баҳоламоқда ва Евроосиё интеграциясини иқтисодий ҳамкорликнинг муҳим формати сифатида кўрмоқда.
Ўтказилган сўров натижаларига кўра, иштирокчиларнинг 70,6 фоизи ЕОИИ доирасидаги интеграция жараёнлари бизнес юритиш шароитига жуда ёки ўртача ижобий таъсир қилаётганини қайд этган.
“Умуман олганда, сўров натижалари муҳим хулоса чиқаришга имкон беради: ЕОИИ мамлакатларида бизнес прагматик оптимизмни сақлаб қолмоқда”, — дейилади хабарда.
Йиғилиш 29 май куни Остонада V Евроосиё иқтисодий форуми доирасида ўтказилди. Форумнинг асосий мавзуси “ЕОИИ глобал рақамли пойгада: сунъий интеллектга умид” деб аталди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Выступление директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Д.А.Биричевского - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИнинг имтиёзли савдо ҳамкорлари бозори 730 млн истеъмолчини қамраб олади — Россия ТИВ
18 Май, 15:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0