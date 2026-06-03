https://sputniknews.uz/20260603/mojaro-ukraine-yakun-58052126.html
Кремль можаро бугуноқ тугаши мумкинлигини айтди, Украина эса уни қишгача якунламоқчи
Кремль можаро бугуноқ тугаши мумкинлигини айтди, Украина эса уни қишгача якунламоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Кирилл Буданов Зеленский можарони имкон қадар тезроқ, қишгача тўхтатиш бўйича топшириқ берганини айтди. Песков эса можаро бир кунда ҳам якунланиши мумкинлигини, бунинг учун Киев Москва шартларини бажариши кераклигини билдирди
2026-06-03T12:59+0500
2026-06-03T12:59+0500
2026-06-03T12:59+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
владимир зеленский
киев
дмитрий песков
музокаралар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43554481_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_bafb99f1ce4c5cf4a9db82c06c1a4096.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Владимир Зеленский ўз жамоасига можарони имкон қадар тезроқ тўхтатишга ҳаракат қилиш бўйича топшириқ берган. Бу ҳақда Украина президенти идораси раҳбари Кирилл Буданов* “Хавфсизлик архитектураси” халқаро форумида маълум қилди.Будановнинг* сўзларига кўра, Киев учун мақсад — ҳарбий ҳаракатларни қишгача тўхтатишга эришиш.Унинг таъкидлашича, бу мақсад “тўғри, ўз вақтида ва ўйланган” қарор ҳисобланади. Буданов*, шунингдек, Украинада бунга эришиш учун имкониятлар борлигини, аммо Россия можарони тўхтатишдан бош тортиши мумкинлигини ҳам истисно қилмади."Reuters" хабарига кўра, Буданов* қишгача тинчлик келишувига эришишни “реал” деб баҳолаган. У АҚШ делегацияси яқин вақтда Москва ва Киевга ташриф буюриши мумкинлигини ҳам айтган.Россия томони эса можарони якунлаш учун ўз шартини маълум қилди. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, можаро “кун охиригача ҳам” тугаши мумкин, агар Киев Украина Қуролли кучларига Россия минтақалари ҳудудидан чиқиш бўйича буйруқ берса.* Россияда террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.
https://sputniknews.uz/20260521/svo-maqsadlar-ukraine-muzokaralar-shartlar-57741321.html
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43554481_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_32c22c08e77fabb6e886e1053c9f7a48.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, киев, дмитрий песков, музокаралар
дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, киев, дмитрий песков, музокаралар
Кремль можаро бугуноқ тугаши мумкинлигини айтди, Украина эса уни қишгача якунламоқчи
Зеленский идораси раҳбари Кирилл Буданов* можарони қишгача тўхтатиш мақсади реал эканини айтди. Кремль эса ўз шартини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Владимир Зеленский ўз жамоасига можарони имкон қадар тезроқ тўхтатишга ҳаракат қилиш бўйича топшириқ берган. Бу ҳақда Украина президенти идораси раҳбари Кирилл Буданов* “Хавфсизлик архитектураси” халқаро форумида маълум қилди
.
Будановнинг* сўзларига кўра, Киев учун мақсад — ҳарбий ҳаракатларни қишгача тўхтатишга эришиш.
“Бу президентнинг топшириғи — ушбу можарони имкон қадар тезроқ тўхтатишга ҳаракат қилиш. Имкон бўлса, қишгача”, — деди у.
Унинг таъкидлашича, бу мақсад “тўғри, ўз вақтида ва ўйланган” қарор ҳисобланади. Буданов*, шунингдек, Украинада бунга эришиш учун имкониятлар борлигини, аммо Россия можарони тўхтатишдан бош тортиши мумкинлигини ҳам истисно қилмади.
"Reuters" хабарига кўра, Буданов* қишгача тинчлик келишувига эришишни “реал” деб баҳолаган. У АҚШ делегацияси яқин вақтда Москва ва Киевга ташриф буюриши мумкинлигини ҳам айтган.
Россия томони эса можарони якунлаш учун ўз шартини маълум қилди. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, можаро “кун охиригача ҳам” тугаши мумкин, агар Киев Украина Қуролли кучларига Россия минтақалари ҳудудидан чиқиш бўйича буйруқ берса.
“Бунинг учун Зеленский ўз қуролли кучларига Россия минтақалари ҳудудини тарк этиш бўйича буйруқ бериши керак”, — деди Кремль вакили.
* Россияда террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.