https://sputniknews.uz/20260603/mirziyoev-putin-aes-qurilish-marosim-ishtirok-58046297.html
Мирзиёев ва Путин АЭС қурилишини бошлаш маросимида иштирок этади
Мирзиёев ва Путин АЭС қурилишини бошлаш маросимида иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев 4–5 июнь кунлари Санкт-Петербургда амалий ташриф билан бўлади. Президент ПХИФ ялпи йиғилишида нутқ сўзлаб, Владимир Путин билан учрашади ва АЭС қурилишини бошлаш маросимида иштирок этади.
2026-06-03T09:22+0500
2026-06-03T09:22+0500
2026-06-03T09:57+0500
владимир путин
санкт-петербург
форум
петербург халқаро иқтисодий форуми
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
шавкат мирзиёев
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_b15d15cf710c5e8f8f29fbc58e3a6ee3.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан 4–5 июнь кунлари амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрида бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Ташрифнинг асосий воқеаларидан бири 29-Петербург халқаро иқтисодий форумининг (ПХИФ) ялпи йиғилиши бўлади. Мирзиёев “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида ўтадиган йиғилишда нутқ сўзлайди.Давлат раҳбари жаҳон иқтисодиётидаги вазият, Ўзбекистон – Россия иқтисодий ҳамкорлигини ривожлантириш истиқболлари ва мамлакатни ривожлантиришнинг бугунги устувор йўналишлари юзасидан фикр билдиради.Ташриф дастурида Мирзиёевнинг Россия президенти Владимир Путин билан учрашуви ҳам режалаштирилган. Музокараларда икки томонлама ҳамкорлик, аввало иқтисодиёт, энергетика, саноат ва инвестиция йўналишларидаги қўшма лойиҳаларга эътибор қаратилиши кутилмоқда.Шунингдек, икки давлат етакчиси Ўзбекистонда биринчи интеграциялашган атом электр станцияси қурилишини бошлаш маросимида иштирок этади.
https://sputniknews.uz/20260509/barcha-tahdidlarga-qaramasdan-moskvaga-kelganingiz-uchun-rahmat--putin-57443994.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_f98c5f773d403693fcb778fff6cfff48.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, санкт-петербург, форум, петербург халқаро иқтисодий форуми, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, шавкат мирзиёев, сиёсат
владимир путин, санкт-петербург, форум, петербург халқаро иқтисодий форуми, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, шавкат мирзиёев, сиёсат
Мирзиёев ва Путин АЭС қурилишини бошлаш маросимида иштирок этади
09:22 03.06.2026 (янгиланди: 09:57 03.06.2026)
Президент 4–5 июнь кунлари Санкт-Петербургдаги халқаро форумда нутқ сўзлайди, Путин билан музокара ўтказади ва АЭС қурилишини бошлаш маросимида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан 4–5 июнь кунлари амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрида бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди
.
Ташрифнинг асосий воқеаларидан бири 29-Петербург халқаро иқтисодий форумининг (ПХИФ) ялпи йиғилиши бўлади. Мирзиёев “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида ўтадиган йиғилишда нутқ сўзлайди.
Давлат раҳбари жаҳон иқтисодиётидаги вазият, Ўзбекистон – Россия иқтисодий ҳамкорлигини ривожлантириш истиқболлари ва мамлакатни ривожлантиришнинг бугунги устувор йўналишлари юзасидан фикр билдиради.
ПХИФ 3–6 июнь кунлари бўлиб ўтади. Форум дастурида жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар, молия тизими келажаги, савдо, технологик ҳамкорлик ва бизнеснинг халқаро тараққиётдаги роли каби мавзулар муҳокама қилинади.
Ташриф дастурида Мирзиёевнинг Россия президенти Владимир Путин билан учрашуви ҳам режалаштирилган. Музокараларда икки томонлама ҳамкорлик, аввало иқтисодиёт, энергетика, саноат ва инвестиция йўналишларидаги қўшма лойиҳаларга эътибор қаратилиши кутилмоқда.
Шунингдек, икки давлат етакчиси Ўзбекистонда биринчи интеграциялашган атом электр станцияси қурилишини бошлаш маросимида иштирок этади.