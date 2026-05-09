Барча таҳдидларга қарамасдан Москвага келганингиз учун раҳмат — Путин
07:01 09.05.2026 (янгиланди: 07:09 09.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Кремлда Владимир Путин билан учрашди

ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Кремлда Россия президенти Владимир Путин билан учрашди.
Давлат раҳбарлари бир-бирларини Ғалабанинг 81 йиллиги муносабати билан самимий қутладилар.
Россия президенти ушбу буюк байрам арафасида Шавкат Мирзиёевни кўриб турганидан жуда хурсанд эканини ва Ўзбекистон президенти барча ташқи сигналлар ва таҳдидларга қарамай, умумий байрам тадбирларида иштирок этиш учун Москвага келганидан миннатдор эканини таъкидлади.
Бизнинг бугунги учрашувимиз, умумий байрам тадбирларида иштирок этишимиз бу - алоҳида муносабатлар белгиси эканини яхши тушунамиз. Бу шунчаки дўстлик эмас, балки биродарона ҳамкорлик муносабатларидир. , - деди Путин.
Шундан сўнг Россия президенти Шавкат Мирзиёев раҳбарлиги остида Ўзбекистон сезиларли ва таъсирчан суръатларда ривожланаётганини таъкидлади ва Ўзбекистонда Улуғ Ватан уруши хотирасини сақлаб қолишга муносиб эътибор берилаётганини алоҳида қайд этди.
Шавкат Мирзиёев Улуғ Ватан урушида эришилган Ғалаба Россия ва Ўзбекистон халқларининг умумий Ғалабаси эканини таъкидлаб, ушбу тарихни ёшларга етказиш зарурлигини таъкидлади.
Албатта, бу Ғалаба бизнинг умумий тарихимиз, бу бизнинг умумий Ғалабамиз, биз буни ҳеч қачон унутмаслигимиз керак ва бизда бор бўлган ҳамма нарсани ёшларга этказиш керак. Бу Ғалаба ёшларни тарбиялашда жуда муҳим роль ўйнайди. Мен бу ерга невараларим, фарзандларим ва ёш авлодга боболари қаҳрамон бўлганини айтиш учун келдим, - деди Шавкат Мирзиёев.
Шунингдек, Ўзбекистон президенти Москвага келишидан олдин уруш фахрийлари билан учрашганини ва улар Россия президентига ўз саломларини йўллаганини айтиб ўтди.
Ўзбаро иқтисодий муносабатларда тўхталар экан, Шавкат Мирзиёев икки томонлама алоқаар жадал ривожланаётганини қайд этди. Хусусан, яқинда Тошкентда бўлиб ўтган Иннопром кўргазмасига Россиядан 500 та компания ташриф буюрганини ва биринчи чоракда ўзаро савдо айланмаси 33 фоизга ошганини айтиб ўтди.