Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260603/kyrgyzstan-migrantlar-qaytarish-58062203.html
Қирғизистонда ишчи кучи етишмаяпти — ҳукумат мигрантларни қайтармоқчи
Қирғизистонда ишчи кучи етишмаяпти — ҳукумат мигрантларни қайтармоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон ҳукумати хорижда меҳнат қилаётган фуқароларни ватанга қайтаришни устувор вазифалардан бири деб ҳисобламоқда. Бишкек улар учун иш, ипотека ва бошқа қўллаб-қувватлаш механизмларини таклиф қилмоқчи.
2026-06-03T17:54+0500
2026-06-03T18:01+0500
мигрантлар
миграция
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58062033_0:31:3532:2018_1920x0_80_0_0_e7b656de57023edc7f699aac949d20a5.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Қирғизистон хорижда меҳнат қилаётган фуқароларини ватанга қайтаришни устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раисининг биринчи ўринбосари Данияр Амангелдиев Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Lenta.ru мухбирига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, мамлакатда ишчи кучи танқислиги кузатилаётгани сабаб Бишкек меҳнат миграциясидаги фуқароларни қайтариш учун шароит яратмоқда.Ҳукумат қайтиб келадиган фуқароларни қўллаб-қувватлаш учун имтиёзли ипотека молиялаштириш дастурини ишга туширган. Шунингдек, мигрантларни мамлакат иқтисодиётига қайта жалб қилишга қаратилган кенгроқ дастур ҳам амалга оширилмоқда.Амангелдиевнинг таъкидлашича, малакали кадрларнинг қайтиши айрим тармоқлардаги ишчи кучи етишмовчилигини юмшатиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260227/eoii-mehnat-migrantlari-55998031.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58062033_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_30b9b8aeab24493bc644ea64c5b188dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мигрантлар, миграция, қирғизистон
мигрантлар, миграция, қирғизистон

Қирғизистонда ишчи кучи етишмаяпти — ҳукумат мигрантларни қайтармоқчи

17:54 03.06.2026 (янгиланди: 18:01 03.06.2026)
© Sputnik / Алексей Майшевгород Бишкек
город Бишкек - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
Oбуна бўлиш
Қирғизистон меҳнат мигрантларини ватанга қайтаришни устувор вазифа деб билмоқда. Мамлакатда ишчи кучи танқислиги кузатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Қирғизистон хорижда меҳнат қилаётган фуқароларини ватанга қайтаришни устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раисининг биринчи ўринбосари Данияр Амангелдиев Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Lenta.ru мухбирига маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатда ишчи кучи танқислиги кузатилаётгани сабаб Бишкек меҳнат миграциясидаги фуқароларни қайтариш учун шароит яратмоқда.
Амангелдиев ўртача иш ҳақи ошиб бораётгани ва хорижда тажриба орттирган мутахассислар Қирғизистон иқтисодиёти учун зарурлигини таъкидлади.
Ҳукумат қайтиб келадиган фуқароларни қўллаб-қувватлаш учун имтиёзли ипотека молиялаштириш дастурини ишга туширган. Шунингдек, мигрантларни мамлакат иқтисодиётига қайта жалб қилишга қаратилган кенгроқ дастур ҳам амалга оширилмоқда.
Амангелдиевнинг таъкидлашича, малакали кадрларнинг қайтиши айрим тармоқлардаги ишчи кучи етишмовчилигини юмшатиши мумкин.
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.02.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш устида ишламоқда
27 Феврал, 17:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0