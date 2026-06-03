Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260603/andijan-talaba-cis-tanlov-golib-58049031.html
Ўзбекистонлик “МДҲнинг энг яхши талабаси” танловида ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик “МДҲнинг энг яхши талабаси” танловида ғолиб бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Андижон вилоятида туғилган Эркинбой Маманазаров “МДҲнинг энг яхши талабаси” халқаро танловида ғолиб бўлди. У Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети магистранти.
2026-06-03T11:09+0500
2026-06-03T11:12+0500
таълим
талабалар
а.и.герцен номидаги россия давлат педагогика университети (рдпу)
ўзбекистон
танлов
остона
ёшлар сиёсати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58046558_1:0:806:453_1920x0_80_0_0_125942f284cc0180ce90766c5fa177fb.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Андижон вилоятида туғилган Эркинбой Маманазаров “МДҲнинг энг яхши талабаси” халқаро танловида ғолиб бўлди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.У Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети (РДПУ) Шарқшунослик институти магистранти ҳисобланади. Маманазаров танлов якунларига кўра I даражали дипломга сазовор бўлди.Танловда МДҲ мамлакатларидан 2 мингдан ортиқ талаба иштирок этган. Тақдирлаш маросими Қозоғистон пойтахти Остона шаҳридаги Вазирликлар уйида бўлиб ўтди.Эркинбой Маманазаров лингвистика, шарқшунослик ва шарқ тилларини ўқитиш методикаси бўйича илмий изланишлар олиб боради. Шунингдек, у илмий мақолалар ва таълим материаллари муаллифи ҳисобланади.У РДПУ қошидаги Ўзбек маданий маркази лойиҳаларини ҳам мувофиқлаштиради. Маманазаров ушбу марказ орқали талабалар ташаббуслари ва маданиятлараро мулоқотни ривожлантиришда иштирок этиб келмоқда.РДПУ маълумотига кўра, “МДҲнинг энг яхши талабаси” танлови Остонада ўтказиладиган йиллик халқаро лойиҳа бўлиб, унда талабалар илм-фан, жамоатчилик фаоллиги, конференция ва олимпиадалардаги ютуқлари бўйича баҳоланади
https://sputniknews.uz/20260423/mendeleev-olimpiada-uzbekistan-ishtirokchilar-medal-57092880.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58046558_102:0:706:453_1920x0_80_0_0_7f3bc159436d74e9df2892aefade3ba0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таълим, талабалар, а.и.герцен номидаги россия давлат педагогика университети (рдпу), ўзбекистон, танлов, остона, ёшлар сиёсати
таълим, талабалар, а.и.герцен номидаги россия давлат педагогика университети (рдпу), ўзбекистон, танлов, остона, ёшлар сиёсати

Ўзбекистонлик “МДҲнинг энг яхши талабаси” танловида ғолиб бўлди

11:09 03.06.2026 (янгиланди: 11:12 03.06.2026)
© ИА "Дунё"Уроженец Узбекистана стал лучшим студентом СНГ
Уроженец Узбекистана стал лучшим студентом СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2026
© ИА "Дунё"
Oбуна бўлиш
Эркинбой Маманазаров 2 мингдан ортиқ талаба қатнашган халқаро танловда I даражали диплом билан тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Андижон вилоятида туғилган Эркинбой Маманазаров “МДҲнинг энг яхши талабаси” халқаро танловида ғолиб бўлди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.
У Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети (РДПУ) Шарқшунослик институти магистранти ҳисобланади. Маманазаров танлов якунларига кўра I даражали дипломга сазовор бўлди.
Танловда МДҲ мамлакатларидан 2 мингдан ортиқ талаба иштирок этган. Тақдирлаш маросими Қозоғистон пойтахти Остона шаҳридаги Вазирликлар уйида бўлиб ўтди.
Мукофот унга ўқишдаги юқори натижалари, илмий фаолияти, жамоат ишларидаги иштироки ва МДҲ мамлакатлари ёшлар сиёсати ривожига қўшган ҳиссаси учун берилган.
Эркинбой Маманазаров лингвистика, шарқшунослик ва шарқ тилларини ўқитиш методикаси бўйича илмий изланишлар олиб боради. Шунингдек, у илмий мақолалар ва таълим материаллари муаллифи ҳисобланади.
У РДПУ қошидаги Ўзбек маданий маркази лойиҳаларини ҳам мувофиқлаштиради. Маманазаров ушбу марказ орқали талабалар ташаббуслари ва маданиятлараро мулоқотни ривожлантиришда иштирок этиб келмоқда.
РДПУ маълумотига кўра, “МДҲнинг энг яхши талабаси” танлови Остонада ўтказиладиган йиллик халқаро лойиҳа бўлиб, унда талабалар илм-фан, жамоатчилик фаоллиги, конференция ва олимпиадалардаги ютуқлари бўйича баҳоланади
Школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на Менделеевской олимпиаде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.04.2026
Менделеев олимпиадасида Ўзбекистоннинг 11 иштирокчисининг барчаси медаль олди
23 Апрел, 10:08
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0