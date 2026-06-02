Ўзбекистон термасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби эълон қилинди
14:36 02.06.2026 (янгиланди: 14:59 02.06.2026)
Якуний қайдномадан Ҳусанов, Шомуродов ва Файзуллаев ҳам ўрин олди.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро футбол бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган футболчиларни эълон қилди. Якуний рўйхатдан 26 нафар футболчи ўрин олган. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.
Дарвозабонлар:
● Ўткир Юсупов — “Навбаҳор”;
● Ботирали Эргашев — “Нефтчи”;
● Абдувоҳид Неъматов — “Насаф”.
Ҳимоячилар:
● Абдуқодир Ҳусанов — “Манчестер Сити”, Англия;
● Ҳожиакбар Алижонов — “Пахтакор”;
● Фарруҳ Сайфиев — “Нефтчи”;
● Рустам Ашурматов — “Истиқлол”, Эрон;
● Шерзод Насруллаев — “Пахтакор”;
● Умар Эшмуродов — “Насаф”;
● Абдулла Абдуллаев — “Дибба”, БАА;
● Беҳруз Каримов — “Сурхон”;
● Авазбек Ўлмасалиев — ОКМК;
● Жаҳонгир Ўрозов — “Динамо”.
Ярим ҳимоячилар:
● Акмал Мозговой — “Пахтакор”;
● Отабек Шукуров — “Банияс”, БАА;
● Жамшид Искандеров — “Нефтчи”;
● Одил Ҳамробеков — “Трактор”, Эрон;
● Достон Ҳамдамов — “Пахтакор”;
● Азиз Ғаниев — “Ал Батаеҳ”, БАА;
● Шерзод Эсанов — “Бухоро”.
Ҳужумчилар:
● Жалолиддин Машарипов — “Истиқлол”, Эрон;
● Остон Ўрунов — “Персеполис”, Эрон;
● Элдор Шомуродов — “Истанбул Башакшеҳир”, Туркия;
● Азиз Амонов — “Динамо”;
● Игорь Сергеев — “Персеполис”, Эрон;
● Аббос Файзуллаев — “Истанбул Башакшеҳир”, Туркия.
Аввалроқ Ўзбекистон терма жамоасининг 30 кишилик кенгайтирилган таркиби эълон қилинган эди. Якуний қайдномага Русланбек Жиянов, Умарали Раҳмоналиев, Жасур Жалолиддинов ва Шерзод Темиров кирмади.
ЖЧ-2026да Ўзбекистон K гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши ўйнайди. Миллий жамоа мусобақадаги илк учрашувини 18 июнь куни Колумбияга қарши ўтказади.