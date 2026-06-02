Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260602/uzbekistan-terma-jch-2026-tarkib-58035340.html
Ўзбекистон термасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби эълон қилинди
Ўзбекистон термасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний қайдномасидан Ҳусанов, Шомуродов, Файзуллаев, Машарипов ва Ўрунов каби футболчилар ўрин олди. Аввалги 30 кишилик рўйхатдан 4 нафар футболчи якуний таркибга кирмади.
2026-06-02T14:36+0500
2026-06-02T14:59+0500
футбол
футбол бўйича жч-2026
жаҳон чемпионати
фабио каннаваро
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0a/47908718_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_6306bbec3e2fb130e7601c38dfc25205.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро футбол бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган футболчиларни эълон қилди. Якуний рўйхатдан 26 нафар футболчи ўрин олган. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.Дарвозабонлар:● Ўткир Юсупов — “Навбаҳор”;● Ботирали Эргашев — “Нефтчи”;● Абдувоҳид Неъматов — “Насаф”.Ҳимоячилар:● Абдуқодир Ҳусанов — “Манчестер Сити”, Англия;● Ҳожиакбар Алижонов — “Пахтакор”;● Фарруҳ Сайфиев — “Нефтчи”;● Рустам Ашурматов — “Истиқлол”, Эрон;● Шерзод Насруллаев — “Пахтакор”;● Умар Эшмуродов — “Насаф”;● Абдулла Абдуллаев — “Дибба”, БАА;● Беҳруз Каримов — “Сурхон”;● Авазбек Ўлмасалиев — ОКМК;● Жаҳонгир Ўрозов — “Динамо”.Ярим ҳимоячилар:● Акмал Мозговой — “Пахтакор”;● Отабек Шукуров — “Банияс”, БАА;● Жамшид Искандеров — “Нефтчи”;● Одил Ҳамробеков — “Трактор”, Эрон;● Достон Ҳамдамов — “Пахтакор”;● Азиз Ғаниев — “Ал Батаеҳ”, БАА;● Шерзод Эсанов — “Бухоро”.Ҳужумчилар:● Жалолиддин Машарипов — “Истиқлол”, Эрон;● Остон Ўрунов — “Персеполис”, Эрон;● Элдор Шомуродов — “Истанбул Башакшеҳир”, Туркия;● Азиз Амонов — “Динамо”;● Игорь Сергеев — “Персеполис”, Эрон;● Аббос Файзуллаев — “Истанбул Башакшеҳир”, Туркия.Аввалроқ Ўзбекистон терма жамоасининг 30 кишилик кенгайтирилган таркиби эълон қилинган эди. Якуний қайдномага Русланбек Жиянов, Умарали Раҳмоналиев, Жасур Жалолиддинов ва Шерзод Темиров кирмади.ЖЧ-2026да Ўзбекистон K гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши ўйнайди. Миллий жамоа мусобақадаги илк учрашувини 18 июнь куни Колумбияга қарши ўтказади.
https://sputniknews.uz/20260602/uzbekistan-canada-yutqazish-kannavaro-izoh-58025379.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0a/47908718_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_8c1b7b087780eef3126715b5a464000d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
футбол, футбол бўйича жч-2026, жаҳон чемпионати, фабио каннаваро , спорт
футбол, футбол бўйича жч-2026, жаҳон чемпионати, фабио каннаваро , спорт

Ўзбекистон термасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби эълон қилинди

14:36 02.06.2026 (янгиланди: 14:59 02.06.2026)
© Фото : adidasОфициальный мяч ЕВРО-2020 adidas Uniforia
Официальный мяч ЕВРО-2020 adidas Uniforia - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.06.2026
© Фото : adidas
Oбуна бўлиш
Якуний қайдномадан Ҳусанов, Шомуродов ва Файзуллаев ҳам ўрин олди.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро футбол бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган футболчиларни эълон қилди. Якуний рўйхатдан 26 нафар футболчи ўрин олган. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.
Дарвозабонлар:
● Ўткир Юсупов — “Навбаҳор”;
● Ботирали Эргашев — “Нефтчи”;
● Абдувоҳид Неъматов — “Насаф”.
Ҳимоячилар:
● Абдуқодир Ҳусанов — “Манчестер Сити”, Англия;
● Ҳожиакбар Алижонов — “Пахтакор”;
● Фарруҳ Сайфиев — “Нефтчи”;
● Рустам Ашурматов — “Истиқлол”, Эрон;
● Шерзод Насруллаев — “Пахтакор”;
● Умар Эшмуродов — “Насаф”;
● Абдулла Абдуллаев — “Дибба”, БАА;
● Беҳруз Каримов — “Сурхон”;
● Авазбек Ўлмасалиев — ОКМК;
● Жаҳонгир Ўрозов — “Динамо”.
Ярим ҳимоячилар:
● Акмал Мозговой — “Пахтакор”;
● Отабек Шукуров — “Банияс”, БАА;
● Жамшид Искандеров — “Нефтчи”;
● Одил Ҳамробеков — “Трактор”, Эрон;
● Достон Ҳамдамов — “Пахтакор”;
● Азиз Ғаниев — “Ал Батаеҳ”, БАА;
● Шерзод Эсанов — “Бухоро”.
Ҳужумчилар:
● Жалолиддин Машарипов — “Истиқлол”, Эрон;
● Остон Ўрунов — “Персеполис”, Эрон;
● Элдор Шомуродов — “Истанбул Башакшеҳир”, Туркия;
● Азиз Амонов — “Динамо”;
● Игорь Сергеев — “Персеполис”, Эрон;
● Аббос Файзуллаев — “Истанбул Башакшеҳир”, Туркия.
Аввалроқ Ўзбекистон терма жамоасининг 30 кишилик кенгайтирилган таркиби эълон қилинган эди. Якуний қайдномага Русланбек Жиянов, Умарали Раҳмоналиев, Жасур Жалолиддинов ва Шерзод Темиров кирмади.
ЖЧ-2026да Ўзбекистон K гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши ўйнайди. Миллий жамоа мусобақадаги илк учрашувини 18 июнь куни Колумбияга қарши ўтказади.
Фабио Каннаваро прокомментировал поражение сборной Узбекистана от Канады - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.06.2026
Ўзбекистон Канадага 0:2 ҳисобида ютқазди — Каннаваро хатоларни изоҳлади
10:17
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0