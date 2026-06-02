Ўзбекистон Канадага 0:2 ҳисобида ютқазди — Каннаваро хатоларни изоҳлади
Каннаваро биринчи бўлимда жамоада ижобий жиҳатлар кўринганини, иккинчи бўлимда эса интенсивлик йўқолганини айтди. Унинг сўзларига кўра, бундай хатоларни расмий ўйинларда эмас, ўртоқлик баҳсларида қилган яхшироқ.
2026-06-02T10:18+0500
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган ўртоқлик учрашувида Канадага 0:2 ҳисобида ютқазди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси хабар берди.Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Фабио Каннаваро мағлубият ва жамоа хатолари ҳақида фикр билдирди.Мураббий ўйинни қисқача шундай баҳолади:● биринчи бўлимда жамоа ихчам ва агрессив ўйнади;● иккинчи бўлимда тўп назоратини кучайтиришга ҳаракат қилинди;● шу жараёнда жадаллик пасайди;● бир нечта хато рақиб томонидан жазоланди;● жамоа ҳали юқори жадалликда барқарор ўйнашни ўрганиши керак.Каннаваро Осиё футболи ва халқаро даражадаги футбол ўртасида фарқ борлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоа ҳозир айнан юқори интенсивликда ўйнаш устида ишламоқда.Бош мураббий Канада терма жамоасини ҳам юқори баҳолади. У сўнгги уч-тўрт йил ичида бу жамоа сезиларли ўсганини айтди.Каннаваро жароҳатлар бўйича ҳозирча жиддий хавотир йўқлигини билдирди.Шунингдек, у жамоани жаҳон чемпионатида қийин ўйинлар кутаётганини таъкидлади. Мураббий Абдуқодир Ҳусанов ҳақида ҳам алоҳида тўхталди. У ҳимоячининг салоҳияти катта эканини, аммо айрим вазиятларда ҳаддан ташқари агрессив ҳаракат қилишини айтди.
10:17 02.06.2026 (янгиланди: 10:18 02.06.2026)
Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Осиё футболи ва халқаро даражадаги футбол ўртасида фарқ борлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган ўртоқлик учрашувида Канадага 0:2 ҳисобида ютқазди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси хабар берди
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Фабио Каннаваро мағлубият ва жамоа хатолари ҳақида фикр билдирди.
Унинг айтишича, бундай хатоларни расмий ўйинларда эмас, айнан ўртоқлик учрашувларида кўриш фойдалироқ.
Мураббий ўйинни қисқача шундай баҳолади:
● биринчи бўлимда жамоа ихчам ва агрессив ўйнади;
● иккинчи бўлимда тўп назоратини кучайтиришга ҳаракат қилинди;
● шу жараёнда жадаллик пасайди;
● бир нечта хато рақиб томонидан жазоланди;
● жамоа ҳали юқори жадалликда барқарор ўйнашни ўрганиши керак.
Каннаваро Осиё футболи ва халқаро даражадаги футбол ўртасида фарқ борлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоа ҳозир айнан юқори интенсивликда ўйнаш устида ишламоқда.
“Биринчи бўлимда жамоамда кўплаб ижобий жиҳатларни кўрдим”, — деди у.
Бош мураббий Канада терма жамоасини ҳам юқори баҳолади. У сўнгги уч-тўрт йил ичида бу жамоа сезиларли ўсганини айтди.
Каннаваро жароҳатлар бўйича ҳозирча жиддий хавотир йўқлигини билдирди.
Шунингдек, у жамоани жаҳон чемпионатида қийин ўйинлар кутаётганини таъкидлади.
“Бизда йўқотадиган ҳеч нарса йўқ. Бу мамлакатимиз тарихидаги илк жаҳон чемпионати. Футболчиларга фақат битта нарсани айтаман — бундан завқланинг”, — деди Каннаваро.
Мураббий Абдуқодир Ҳусанов ҳақида ҳам алоҳида тўхталди. У ҳимоячининг салоҳияти катта эканини, аммо айрим вазиятларда ҳаддан ташқари агрессив ҳаракат қилишини айтди.
“Ҳусанов жуда яхши футболчи. У янада ривожланиши мумкин. Энди вазиятларни яхшироқ ўқишни ўрганиши керак”, — деди Каннаваро.