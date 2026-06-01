https://sputniknews.uz/20260601/uzbekistan-jch-2026-oyinlar-58013495.html
Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 олдидан ва турнирдаги ўйинлари тақвими
Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 олдидан ва турнирдаги ўйинлари тақвими
Sputnik Ўзбекистон
ЖЧ-2026 Канада, Мексика ва АҚШда 11 июндан 19 июлгача ўтказилади. Ўзбекистон гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва ДР Конго билан ўйнайди. Унгача Канада ва Нидерландия билан ўртоқлик учрашувлари бор.
2026-06-01T17:48+0500
2026-06-01T17:48+0500
2026-06-01T17:54+0500
жч-2026
жаҳон чемпионати
футбол
спорт
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/58011661_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f6429cdf1e3f07441f6a136c1d5396f.png
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан иккита ўртоқлик учрашуви ўтказади, сўнг гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго ДРга қарши майдонга тушади.ФИФА маълумотига кўра, чемпионат 11 июндан 19 июлгача Канада, Мексика ва АҚШда ўтказилади. Бу мусобақа тарихда илк бор 48 та жамоа иштирокида ўтади, турнир давомида 104 та ўйин бўлиб ўтади.Турнирга тайёргарлик доирасида Ўзбекистон аввал Канада ва Нидерландия билан ўртоқлик ўйинлари ўтказади. Тошкент вақти билан 2 июнь соат 06:00 да Канадага, 8 июнь соат 23:45 да эса Нидерландияга қарши баҳс режалаштирилган.Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Ўзбекистон К гуруҳидан жой олган. Терма жамоа 18 июнь куни Колумбия, 23 июнь куни Португалия, 28 июнь куни эса Конго ДР билан ўйнайди. Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/58011661_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_af9e51a965bd38ec156056a6f7873796.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жч-2026 , жаҳон чемпионати, футбол, спорт, инфографика, инфографика, ўзбекистон
жч-2026 , жаҳон чемпионати, футбол, спорт, инфографика, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 олдидан ва турнирдаги ўйинлари тақвими
17:48 01.06.2026 (янгиланди: 17:54 01.06.2026)
Ўзбекистон ЖЧ-2026 олдидан Канада ва Нидерландия билан ўртоқлик ўйинлари ўтказади, гуруҳда эса Колумбия, Португалия ва Конго ДР билан баҳслашади.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан иккита ўртоқлик учрашуви ўтказади, сўнг гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго ДРга қарши майдонга тушади.
ФИФА маълумотига кўра, чемпионат 11 июндан 19 июлгача Канада, Мексика ва АҚШда ўтказилади. Бу мусобақа тарихда илк бор 48 та жамоа иштирокида ўтади, турнир давомида 104 та ўйин бўлиб ўтади.
Турнирга тайёргарлик доирасида Ўзбекистон аввал Канада ва Нидерландия билан ўртоқлик ўйинлари ўтказади. Тошкент вақти билан 2 июнь соат 06:00 да Канадага, 8 июнь соат 23:45 да эса Нидерландияга қарши баҳс режалаштирилган.
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Ўзбекистон К гуруҳидан жой олган. Терма жамоа 18 июнь куни Колумбия, 23 июнь куни Португалия, 28 июнь куни эса Конго ДР билан ўйнайди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.