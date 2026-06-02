https://sputniknews.uz/20260602/eu-migrantlar-uzbekistan-saqlanish-tiv-izoh-58021212.html
ЕИда бошпана ололмаган мигрантлар Ўзбекистонда сақланадими - ТИВ изоҳ берди
ЕИда бошпана ололмаган мигрантлар Ўзбекистонда сақланадими - ТИВ изоҳ берди
Sputnik Ўзбекистон
Аввалроқ Politico ЕИ Ўзбекистон ва Қозоғистон каби давлатларда бошпана олиши рад этилган мигрантлар учун марказлар ташкил этиш имкониятини кўриб чиқаётганини ёзган эди. ТИВ бундай музокаралар ҳақида маълумот йўқлигини маълум қилди
2026-06-02T09:56+0500
2026-06-02T09:56+0500
2026-06-02T10:13+0500
миграция
мигрантлар
европа иттифоқи
ўзбекистон тив
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25028722683309c0acad413a93b179d.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Европа Иттифоқи билан мамлакатда бошпана олиши рад этилган мигрантларни сақлаш марказларини ташкил этиш бўйича музокаралар олиб борилаётгани ҳақида маълумотга эга эмас. Бу ҳақда РИА Новостига мамлакат ташқи сиёсат идораси матбуот хизмати хабар берди.Аввалроқ "Politico" дипломатик манбаларга таяниб, Европа Иттифоқи блокдан ташқаридаги саккиз-ўнта давлатга, жумладан, Қозоғистон ва Ўзбекистонга мурожаат қилиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берган эди.Гап ЕИ мамлакатларида бошпана олиши рад этилган мигрантларни сақлаш марказларини ташкил этиш ҳақида бормоқда.Гап шундаки, ЕИда бошпана сўраган айрим мигрантларга рад жавоби берилса ҳам, уларни келган мамлакатига дарҳол қайтариш осон эмас. Масалан, ҳужжат, хавфсизлик ёки қабул қилиш билан боғлиқ муаммолар бўлиши мумкин. Нашр маълумотларига кўра, Нидерландия, Австрия, Дания, Германия ва Греция бундай марказларни муҳокама қилмоқда. Ҳамкор давлатларга эса ривожланиш соҳасида ёрдам ва виза режимини либераллаштириш бўйича имкониятлар таклиф қилиниши мумкин.Аввалроқ Қозоғистон ТИВ ҳам мамлакатда ЕИда бошпана олиши рад этилган мигрантлар учун марказлар очилиши ҳақидаги хабарларни рад этган эди.
https://sputniknews.uz/20260504/austria-afghans-uzbekistan-deportatsiya-57313322.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d41c036df34fd2889f9e722ab936c073.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, европа иттифоқи, ўзбекистон тив, ўзбекистон
миграция, мигрантлар, европа иттифоқи, ўзбекистон тив, ўзбекистон
ЕИда бошпана ололмаган мигрантлар Ўзбекистонда сақланадими - ТИВ изоҳ берди
09:56 02.06.2026 (янгиланди: 10:13 02.06.2026)
Ўзбекистон ТИВ мамлакатда ЕИда бошпана олиши рад этилган мигрантлар учун марказлар очиш бўйича музокаралар ҳақида маълумот йўқлигини билдирди. Аввалроқ Қозоғистон ҳам бу хабарни рад этганди.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Европа Иттифоқи билан мамлакатда бошпана олиши рад этилган мигрантларни сақлаш марказларини ташкил этиш бўйича музокаралар олиб борилаётгани ҳақида маълумотга эга эмас. Бу ҳақда РИА Новостига мамлакат ташқи сиёсат идораси матбуот хизмати хабар берди
.
“Ушбу масала бўйича музокаралар олиб борилаётгани ҳақида маълумотга эга эмасмиз”, — деди вазирликдаги суҳбатдош "Politico" хабарига муносабат берар экан.
Аввалроқ "Politico" дипломатик манбаларга таяниб, Европа Иттифоқи блокдан ташқаридаги саккиз-ўнта давлатга, жумладан, Қозоғистон ва Ўзбекистонга мурожаат қилиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берган эди.
Гап ЕИ мамлакатларида бошпана олиши рад этилган мигрантларни сақлаш марказларини ташкил этиш ҳақида бормоқда.
Гап шундаки, ЕИда бошпана сўраган айрим мигрантларга рад жавоби берилса ҳам, уларни келган мамлакатига дарҳол қайтариш осон эмас. Масалан, ҳужжат, хавфсизлик ёки қабул қилиш билан боғлиқ муаммолар бўлиши мумкин.
Шунинг учун Европа давлатлари бундай одамларни вақтинча ЕИдан ташқаридаги махсус марказларга жойлаштириш ғоясини муҳокама қилмоқда.
Нашр маълумотларига кўра, Нидерландия, Австрия, Дания, Германия ва Греция бундай марказларни муҳокама қилмоқда. Ҳамкор давлатларга эса ривожланиш соҳасида ёрдам ва виза режимини либераллаштириш бўйича имкониятлар таклиф қилиниши мумкин.
Аввалроқ Қозоғистон ТИВ ҳам мамлакатда ЕИда бошпана олиши рад этилган мигрантлар учун марказлар очилиши ҳақидаги хабарларни рад этган эди.