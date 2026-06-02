https://sputniknews.uz/20260602/eaeu-texnik-tartib-raqam-format-otkazilish-58042361.html
ЕОИИда техник тартибга солиш рақамли форматга ўтказилади
ЕОИИда техник тартибга солиш рақамли форматга ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИда рақамли техник тартибга солиш лойиҳаси бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди. Лойиҳани жорий йилда ишга тушириш масаласи муҳокама қилинди.
2026-06-02T18:46+0500
2026-06-02T18:46+0500
2026-06-02T18:46+0500
еоии
еик
рақамли технологиялар
лойиҳа
ҳамкорлик
ўзбекистон ва еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58035607_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_201d46938e7e2968570c5d7d3d001602.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комисссияси (ЕИК) штаб-квартирасида “Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида рақамли техник тартибга солиш” лойиҳасини мувофиқлаштириш бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда комиссия матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда лойиҳани амалга ошириш жараёни, жумладан, унинг алоҳида босқичларини бажариш муддатлари муҳокама қилинди.ЕИК техник жиҳатдан тартибга солиш вазири Александр Субботин иштирокчиларни лойиҳани жорий йилда ишга тушириш учун зарур чораларни кўришга чақирди.ЕИК маълумотига кўра, лойиҳа маҳсулотларга қўйиладиган хавфсизлик талабларини ишлаб чиқиш жараёнини рақамли муҳитга ўтказишга қаратилган.Шунингдек, у фойдаланувчиларга бундай талаблар ва уларнинг бажарилишини баҳолаш тартибларидан қулай фойдаланиш имконини бериши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260528/eik-va-ozbekiston-yangi-harakatlar-rejasini-muhokama-qilmoqda-57924121.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58035607_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2fd8c5b162993aec20405ce501afe44f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, рақамли технологиялар, лойиҳа, ҳамкорлик
еоии, еик, рақамли технологиялар, лойиҳа, ҳамкорлик
ЕОИИда техник тартибга солиш рақамли форматга ўтказилади
ЕИК ЕОИИ доирасида маҳсулотларга қўйиладиган хавфсизлик талабларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишни рақамли муҳитга ўтказмоқчи.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комисссияси (
ЕИК) штаб-квартирасида “Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида рақамли техник тартибга солиш” лойиҳасини мувофиқлаштириш бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда комиссия матбуот хизмати хабар берди
.
Йиғилишда лойиҳани амалга ошириш жараёни, жумладан, унинг алоҳида босқичларини бажариш муддатлари муҳокама қилинди.
ЕИК техник жиҳатдан тартибга солиш вазири Александр Субботин иштирокчиларни лойиҳани жорий йилда ишга тушириш учун зарур чораларни кўришга чақирди.
“Лойиҳада иштирок этаётган барча томонларни жорий йилда уни ишга туширишни таъминлаш бўйича зарур чораларни кўришга чақираман”, — деди у.
ЕИК маълумотига кўра, лойиҳа маҳсулотларга қўйиладиган хавфсизлик талабларини ишлаб чиқиш жараёнини рақамли муҳитга ўтказишга қаратилган.
Шунингдек, у фойдаланувчиларга бундай талаблар ва уларнинг бажарилишини баҳолаш тартибларидан қулай фойдаланиш имконини бериши кутилмоқда.