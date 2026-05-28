ЕИК ва Ўзбекистон янги ҳаракатлар режасини муҳокама қилмоқда
Сўнгги тўрт йил ичида ЕОИИнинг Ўзбекистон билан савдо айланмаси 80% га ўсди. 28.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-28T17:11+0500
17:08 28.05.2026 (янгиланди: 17:11 28.05.2026)
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Евроосиё Иқтисодий Комиссиясининг (ЕИК) Интеграция ва Макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Ўзбекистон билан янги уч йиллик қўшма ҳаракатлар режасини муҳокама қилинаётганини маълум қилди.
Sputnik матбуот марказида бўлиб ўтган Москва-Остона-Минск-Ереван-Бишкек видеоконференциясида у шунингдек, Ўзбекистон билан ЕИКда кузатувчи давлат сифатида 2024-2026 йилларга мўлжалланган амалдаги иш режаси шу йилнинг октябрь ойида тугашини эълон қилди.
"Янги ҳужжат жуда кенг кўламли масалаларни қамраб олади. Булар тажриба алмашиш, техник тартибга солиш соҳасида ҳамкорлик, муносабатларни ривожлантириш ва Ўзбекистоннинг божхона тартибга солиш лойиҳаларида иштироки ҳамда саноат кооперацияси соҳасида ҳамкорликни ривожлантиришни ўз ичига олади", деди Иманалиев.
Вазир шунингдек, Ўзбекистон инвестиция лойиҳалари, турли хил товарларга талаб ва ҳамкорларни топиш имконияти ҳақида маълумот берувчи технологик платформаларга киришни сўраганини таъкидлади.
Транспорт йўлаклари инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ҳамкорлик қилиш бўйича ҳам ишлар олиб борилмоқда.
"Бу ерда Ўзбекистон шарқ-ғарб ва шимол-жануб транспорт йўлаклари билан мос келадиган лойиҳаларни ҳам ўз ичига олган аниқ лойиҳаларни таклиф қилмоқда", деди Иманалиев.
Кузатувчи сифатида Ўзбекистон асосан саноатга хос масалалар бўйича ЕОИИ билан мулоқотни давом эттиришда муваффақиятга эришди. Натижада, сўнгги тўрт йил ичида ЕОИИнинг Ўзбекистон билан савдо айланмаси 80% га ўсди, жумладан, юк ташиш ҳажмининг ошиши, мунтазам ҳаво қатновларининг частотасининг икки баравар ошиши ва Иттифоққа аъзо давлатлар билан қўшма корхоналар сонининг ортиши кузатилди, улар ҳозирда 5000 тага етди.
Видеоконференция 28-29 май кунлари Остонада бўлиб ўтган 5-Евросиё иқтисодий форуми доирасида бўлиб ўтди, бу ЕОИИ давлат раҳбарлари иштирокидаги Олий Евросиё иқтисодий кенгаши йиғилишига бағишланган эди.