Афғонистон фермерларига Ўзбекистондан уруғликлар беғараз етказилди
Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги Афғонистон фермерларига беғараз ёрдам сифатида қишлоқ хўжалиги уруғликларини топширди. Улар орасида чигит, шоли, сабзавот ва полиз экинлари уруғлари бор.
2026-06-02T16:48+0500
Ўзбекистон Афғонистон фермерлари ва аграр тузилмаларига 20 тонна чигит, 20 тонна шоли ҳамда сабзавот ва полиз экинлари уруғларини беғараз етказди.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Ўзбекистон Афғонистон фермерлари ва аграр тузилмаларига қишлоқ хўжалиги экинлари уруғликларини беғараз ёрдам сифатида етказиб берди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Уруғликлар вазирлик ҳузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш маркази томонидан топширилди.
Афғонистон томонига об-ҳаво шароитларига чидамли ва сертификатланган қишлоқ хўжалиги уруғликлари етказилган. Жумладан:
● 20 тонна чигит;
● 20 тонна шоли;
● 500 килограмм сабзавот ва полиз экинлари уруғлари топширилди.
Вазирлик маълумотига кўра, ушбу амалий ёрдам Афғонистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ аҳолиси бандлигини ошириш ва аграр соҳада инновацияларни жорий этишга хизмат қилади.
Таъкидланишича, Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасидаги аграр ҳамкорлик минтақавий барқарорлик ва иқтисодий тараққиётга қаратилган.