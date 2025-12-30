Ўзбекистон
Ўзбекистондан Афғонистонга қарийб 390 тонна гуманитар юк етказилди
Ўзбекистондан Афғонистонга қарийб 390 тонна гуманитар юк етказилди
Ўзбекистон раҳбарияти номидан Афғонистонга умумий оғирлиги қарийб 390 тоннани ташкил этган навбатдаги гуманитар ёрдам етказилди. Юк озиқ-овқат, дори-дармон ва тиббий ускуналардан иборат.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Балх вилоятининг Ҳайратон шаҳрида Ўзбекистон раҳбарияти номидан Афғонистон халқига умумий оғирлиги қарийб 390 тоннани ташкил этган навбатдаги гуманитар ёрдамни топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, мазкур акция 2025 йил давомида Афғонистон халқига йўналтирилган тўртинчи гуманитар ёрдам ҳисобланади.
09:15 30.12.2025 (янгиланди: 10:01 30.12.2025)
Мазкур юк озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармонлар ҳамда тиббий ускуналардан иборат.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Балх вилоятининг Ҳайратон шаҳрида Ўзбекистон раҳбарияти номидан Афғонистон халқига умумий оғирлиги қарийб 390 тоннани ташкил этган навбатдаги гуманитар ёрдамни топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Мазкур гуманитар юк “Термез Cargo Centre” майдончасида шакллантирилиб, озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармонлар ҳамда тиббий ускуналардан иборат.
Қайд этилишича, мазкур акция 2025 йил давомида Афғонистон халқига йўналтирилган тўртинчи гуманитар ёрдам ҳисобланади.
