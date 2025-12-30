https://sputniknews.uz/20251230/uzbekistan-afghanistan-gumanitar-yordam-54548257.html
Ўзбекистондан Афғонистонга қарийб 390 тонна гуманитар юк етказилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон раҳбарияти номидан Афғонистонга умумий оғирлиги қарийб 390 тоннани ташкил этган навбатдаги гуманитар ёрдам етказилди. Юк озиқ-овқат, дори-дармон ва тиббий ускуналардан иборат.
2025-12-30T09:15+0500
2025-12-30T09:15+0500
2025-12-30T10:01+0500
жамият
ўзбекистон
афғонистон
инсонпарварлик ёрдами
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54547778_65:138:1280:822_1920x0_80_0_0_c6ed468581d4995ebda09422d08f04af.png
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Балх вилоятининг Ҳайратон шаҳрида Ўзбекистон раҳбарияти номидан Афғонистон халқига умумий оғирлиги қарийб 390 тоннани ташкил этган навбатдаги гуманитар ёрдамни топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
https://sputniknews.uz/20251123/afghanistan-uzbekistan-central-asia-eksport-53690821.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54547778_89:33:1280:926_1920x0_80_0_0_532f49a227f8c84c51e1fdd6cf7d39c9.png
ўзбекистон, афғонистон, балх вилояти, ҳайратон шаҳри, гуманитар ёрдам, гуманитар юк, 390 тонна, термез cargo centre, озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармон, тиббий ускуналар, ўзбекистон афғонистон ёрдами, ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги
Ўзбекистондан Афғонистонга қарийб 390 тонна гуманитар юк етказилди
09:15 30.12.2025 (янгиланди: 10:01 30.12.2025)
Мазкур юк озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармонлар ҳамда тиббий ускуналардан иборат.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik.
Балх вилоятининг Ҳайратон шаҳрида Ўзбекистон раҳбарияти номидан Афғонистон халқига умумий оғирлиги қарийб 390 тоннани ташкил этган навбатдаги гуманитар ёрдамни топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Мазкур гуманитар юк “Термез Cargo Centre” майдончасида шакллантирилиб, озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармонлар ҳамда тиббий ускуналардан иборат.
Қайд этилишича, мазкур акция 2025 йил давомида Афғонистон халқига йўналтирилган тўртинчи гуманитар ёрдам ҳисобланади.