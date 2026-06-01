1,5 млн ўқувчи мусиқа ва санъатга жалб қилинади
Мактабларда мусиқа, тасвирий санъат ва технология дарслари “арт” дастури асосида такомиллаштирилади. 1,5 млн ўқувчини мусиқа ва санъатга жалб қилиш режалаштирилган.
2026-06-01T17:19+0500
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Янги ўқув йилидан ҳар бир вилоятдаги 10 тадан умумтаълим мактабида тажриба тариқасида “арт” йўналиши йўлга қўйилади. Президент Шавкат Мирзиёев маданият ва санъат соҳаси вакиллари билан учрашувда тегишли топшириқлар берди.Мусиқа, тасвирий санъат ва технология дарслари ушбу дастур асосида такомиллаштирилади. Дастур болаларда креатив фикрлаш, жамоада ишлаш, эстетик дид ва инновацион тафаккурни шакллантиришга қаратилган.Янги ўқув йилидан 326 та мусиқа ва санъат мактаби ўқитувчиларининг ойлиги умумтаълим мактаблари ўқитувчилари билан тенглаштирилади. Шунингдек, ўқувчиларининг чолғу ижроси натижасига қараб, уларга 20 фоизгача устама тўланади.Келаси ўқув йилида камида 1,5 миллион ўқувчини мусиқа ва санъатга жалб қилиш режалаштирилган. Бунинг учун мусиқа ва санъат мактаблари ҳамда ихтисослашган мактаблар умумтаълим мактаблари билан ҳамкорлик қилади.Ҳар бир умумтаълим мактабида мусиқа ва санъат йўналишида камида 4 тадан тўгарак ташкил этилади. Миллий чолғу сотиб олган тўгаракларнинг 30 фоиз харажати қоплаб берилади.Мактаблар ўртасида театр, чолғу, хор ва рақс йўналишларида танловлар ўтказилади. Саҳна декорациялари, либослар ва мусиқа асбоблари учун 500 миллион сўмдан грант берилади. Шунингдек, янги ўқув йилидан “Инклюзив ижодий устахоналар” ташкил этилади, инклюзив ижодкорларни қўллаб-қувватлаш учун ҳар йили 30 миллиард сўм ажратилади.Маданият ва санъат олийгоҳларида дуал таълим йўлга қўйилади. Талабаларга таниқли ижодкорлар бириктирилади, таълим дастурларига “Арт-менежмент”, “Креатив индустрия” ва “Лойиҳаларни тижоратлаштириш” каби мавзулар киритилади.Талабаларнинг стартап лойиҳалари учун 10 та олийгоҳга 50 миллиард сўм ажратилади.
маданият, санъат, мактаб, таълим, кино, маданият вазирлиги, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
17:15 01.06.2026 (янгиланди: 17:19 01.06.2026)
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Янги ўқув йилидан ҳар бир вилоятдаги 10 тадан умумтаълим мактабида тажриба тариқасида “арт” йўналиши йўлга қўйилади. Президент Шавкат Мирзиёев маданият ва санъат соҳаси вакиллари билан учрашувда тегишли топшириқлар берди
Мусиқа, тасвирий санъат ва технология дарслари ушбу дастур асосида такомиллаштирилади. Дастур болаларда креатив фикрлаш, жамоада ишлаш, эстетик дид ва инновацион тафаккурни шакллантиришга қаратилган.
Дастур орқали ўқувчилар босқичма-босқич ижодга жалб этилади: бошланғич синфларда расм, мусиқа ва ўйинлар, юқори синфларда эса дизайн, графика, сунъий интеллект ва креатив лойиҳалар билан ишлаш ўргатилади.
Янги ўқув йилидан 326 та мусиқа ва санъат мактаби ўқитувчиларининг ойлиги умумтаълим мактаблари ўқитувчилари билан тенглаштирилади. Шунингдек, ўқувчиларининг чолғу ижроси натижасига қараб, уларга 20 фоизгача устама тўланади.
Келаси ўқув йилида камида 1,5 миллион ўқувчини мусиқа ва санъатга жалб қилиш режалаштирилган. Бунинг учун мусиқа ва санъат мактаблари ҳамда ихтисослашган мактаблар умумтаълим мактаблари билан ҳамкорлик қилади.
Ҳар бир умумтаълим мактабида мусиқа ва санъат йўналишида камида 4 тадан тўгарак ташкил этилади. Миллий чолғу сотиб олган тўгаракларнинг 30 фоиз харажати қоплаб берилади.
Мактаблар ўртасида театр, чолғу, хор ва рақс йўналишларида танловлар ўтказилади. Саҳна декорациялари, либослар ва мусиқа асбоблари учун 500 миллион сўмдан грант берилади.
Республика танлови ғолиблари маданият ва санъат олийгоҳларига қабул қилинади.
Шунингдек, янги ўқув йилидан “Инклюзив ижодий устахоналар” ташкил этилади, инклюзив ижодкорларни қўллаб-қувватлаш учун ҳар йили 30 миллиард сўм ажратилади.
Маданият ва санъат олийгоҳларида дуал таълим йўлга қўйилади. Талабаларга таниқли ижодкорлар бириктирилади, таълим дастурларига “Арт-менежмент”, “Креатив индустрия” ва “Лойиҳаларни тижоратлаштириш” каби мавзулар киритилади.
Талабаларнинг стартап лойиҳалари учун 10 та олийгоҳга 50 миллиард сўм ажратилади.