Мусиқа ва жисмоний тарбия ўқитувчиларига сертификат бериш тартиби тасдиқланди
Мусиқа ва жисмоний тарбия ўқитувчиларига сертификат бериш тартиби тасдиқланди
2025-10-19T09:58+0500
2025-10-19T09:58+0500
2025-10-19T10:00+0500
https://sputniknews.uz/20250804/sherali-joraev-oliy-maktab-51025281.html
09:58 19.10.2025
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik
. Ўзбекистон Вазирлар маҳкамасининг қарори билан “Мусиқа маданияти фани ва жисмоний тарбия фани ўқитувчиларининг билим даражасини ва касбий маҳоратини аниқлаш ҳамда уларга сертификат бериш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди
.
Низом мусиқа маданияти фани ва жисмоний тарбия фани ўқитувчиларининг билим даражаси ва касбий маҳоратини аниқлаш ҳамда уларга сертификат бериш тартибини белгилайди.
Сертификат Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги томонидан 3 йил муддатга электрон шаклда берилади.
Мусиқа маданияти фани ва жисмоний тарбия фанини билиш даражасини аниқлаш бўйича A+, A, B+, B, C+, C даражали сертификатлар берилади.
Амалий (ижодий) имтиҳон ҳамда тест синовларининг ўртача натижасига кўра:
70 ва ундан юқори балл олган талабгорга – A+ даражали;
65 – 69,9 баллга – A даражали;
60 – 64,9 баллга – B+ даражали;
55 – 59,9 баллга – B даражали;
50 – 54,9 баллга – C+ даражали;
46 – 49,9 балл олган талабгорга – C даражали сертификат берилади.
B+ ва ундан юқори даражали сертификат олган ўқитувчига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда ойлик маошига устама берилади.