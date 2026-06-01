Тиббиёт муассасаларида беморлардан ортиқча олинган 440 млн сўм қайтарилади
Сирдарё ва Жиззахдаги тиббиёт муассасаларида 140 мингдан ортиқ истеъмолчидан жами 440 млн сўмга яқин маблағ асоссиз олингани аниқланди. Пуллар қайтарилади.
2026-06-01T10:31+0500
Ўтказилган текширувларда 140 минг нафардан ортиқ истеъмолчидан жами 440 миллион сўмга яқин маблағ асоссиз олингани маълум бўлди.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси Сирдарё ва Жиззахдаги тиббиёт муассасаларида пуллик хизматлар нархи нотўғри ҳисобланганини аниқлади.
Қўмита матбуот хизматига кўра, Сирдарё вилоятидаги Гулистон тиббиёт кластерида 2024 йил давомида кўрик йўналишидаги хизматлар бўйича ҳисоб-китобларда хатоликка йўл қўйилган.

Оқибатда 110 та пуллик тиббий хизмат тури бўйича 100 минг нафарга яқин истеъмолчидан 340 миллион сўмга яқин асоссиз маблағ олинган.

Жиззах вилоятида эса Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази филиалида 2023–2025 йилларда пуллик тиббий хизматлар нотўғри ҳисобланган.
Бунинг натижасида 40,5 минг нафарга яқин мижоздан 100 миллион сўмдан ортиқ маблағ асоссиз ундирилгани маълум бўлди.
Ҳар икки ҳолат бўйича муассасаларга истеъмолчиларга маблағларни қайтариш юзасидан бажарилиши мажбурий бўлган кўрсатма берилди.
