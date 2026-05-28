Россия қўшинлари Харков вилоятидаги Нововасилевкани назорат остига олди
Ўтган сутка давомида Украина қуролли кучлари 1245 нафар аскарини йўқотди. 28.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-28T18:33+0500
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. "Шимол" кучлар гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор операциялари натижасида Нововасиливка (Харков вилояти) қишлоғи устидан назорат ўрнатди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
"Жанглар пайтида "Шимол" кучлар гуруҳининг 69-мото-ўқчи дивизиясининг ҳужум гуруҳлари артиллерия ва дронлар ҳимоясида душман қаршилигини ёриб ўтиб украин миллатчилари гуруҳларини йўқ қилди", - деб таъкидлади вазирлик.
Хабарга кўра, Украина қуролли кучлари қишлоқни ушлаб туришга уринган. Лекин "элита" қўшинлар ҳисобланган "Кракен"* гуруҳи дрон операторлари йўқотишларга учраган ва қочиб кетган, позицияларда фақат оддий сафарбар қилинган Украина аскарлари қолган.
"Харков вилоятидаги Нововасиливка қишлоғи устидан назоратни ўрнатиш душманнинг фронтнинг ушбу секторида ўқ-дорилар, озиқ-овқат ва навбатчилик етказиб бериш учун логистикасини бузади", деб таъкидлади Мудофаа вазирлиги.
Бундан ташқари, Россия Қуролли Кучлари гуруҳларининг оператив-тактик авиацияси, учувчисиз аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерияси УҚКнинг узоқ масофали дронларни сақлаш ва учириш жойларига, энергетика иншоотларига, транспорт ва аэродром инфратузилмасига зарба берди. 147 та туманда ўқ-дорилар ва ёқилғи омборларига, шунингдек, УҚК ва хорижий ёлланма аскарларнинг вақтинчалик жойлаштириш жойларига зарба берилди.
Ўтган сутка давомида Украина қуролли кучлари 1245 нафар аскарини, 10та танк ва зирҳли жанговар машинасини, 12та дала артиллерия қуролларини, 79та ҳарбий автомобилларини ва 184 та узоқ масофали дронларини йўқ қилди.