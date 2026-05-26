Ўзбекистон, Қозоғистон ва Тожикистон “Баҳри-Тожик” сув омбори иш режимини келишиб олди
Ўзбекистон, Қозоғистон ва Тожикистон “Баҳри-Тожик” сув омборининг 2026 йил июнь–август ойларидаги иш режимини келишиб олди. Келишув Туркистон вилояти деҳқонларини сув билан таъминлашга қаратилган.
2026-05-26T15:09+0500
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон, Қозоғистон ва Тожикистон 2026 йил ёзида “Баҳри-Тожик” сув омборидан фойдаланиш режими бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Қозоғистон Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.Қозоғистон сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов, Тожикистон энергетика ва сув ресурслари вазири Жума Далер ҳамда Ўзбекистон сув хўжалиги вазири Шавкат Хамраев сув омборининг 2026 йил июнь–август ойларидаги иш режимини келишиб олди.Вазирлик маълумотига кўра, жанубий ҳудудларни суғориш суви билан таъминлаш масаласи алоҳида назоратга олинган. Ўзбекистоннинг келишувда иштирок этиши сув омборининг трансчегаравий хусусияти ва Сирдарё ҳавзасидаги сув тақсимоти билан боғлиқ.
Томонлар уч томонлама баённома имзолаган. Унга мувофиқ, “Баҳри-Тожик” сув омбори орқали Қозоғистоннинг Туркистон вилоятидаги Мақтаарал ва Жетисай туманлари деҳқонларини ёзги мавсумда сув билан таъминлаш кўзда тутилган.
Вазирлик маълумотига кўра, жанубий ҳудудларни суғориш суви билан таъминлаш масаласи алоҳида назоратга олинган. Ўзбекистоннинг келишувда иштирок этиши сув омборининг трансчегаравий хусусияти ва Сирдарё ҳавзасидаги сув тақсимоти билан боғлиқ.