https://sputniknews.uz/20260526/usa-izrael-iran-rahbariyat-vakillar-yoq-qilish-57870997.html
Бортников: АҚШ ва Исроил Эрон раҳбарияти вакилларини технологиялар орқали йўқ қилган
Бортников: АҚШ ва Исроил Эрон раҳбарияти вакилларини технологиялар орқали йўқ қилган
Sputnik Ўзбекистон
Россия ФХХ директорига кўра, қурбонларнинг жойлашуви ҳақидаги маълумотлар Теҳрондаги видеомониторинг тизимларига жойлаштирилган дастурий “хатчўплар” орқали ҳам олинган.
2026-05-26T13:28+0500
2026-05-26T13:28+0500
2026-05-26T13:28+0500
рақамли технологиялар
мдҳ
сунъий интеллект
видеокамералар
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
хавфсизлик
нато
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56070251_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_4e5137c0f9165770d8c8152b7a4951ef.jpg
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. АҚШ ва Исроил махсус хизматлари Эрон раҳбарияти вакилларига қарши операцияда рақамли технологиялардан фойдаланган. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) директори Александр Бортников маълум қилди.ФХХ директори бу мисолни МДҲ давлатлари учун технологик хавфсизлик нуқтаи назаридан муҳим огоҳлантириш сифатида келтирди. Унинг айтишича, Ғарб технологик платформаларига қарамлик НАТО давлатлари ва уларнинг иттифоқчилари махсус хизматлари томонидан киберҳужумлар уюштирилиши хавфини кучайтиради.Бортниковнинг таъкидлашича, бу масала айниқса стратегик муҳим тармоқлар — алоқа, давлат бошқаруви ва қарор қабул қилиш тизимлари учун долзарб.У Ғарб давлатларининг МДҲ мамлакатлари иқтисодиётининг муҳим соҳаларига рақамли инновациялар ва сунъий интеллект ечимларини жорий этишга қизиқиши сабаблари ҳақида ўйлаш зарурлигини айтди.ФХХ директори хорижий нейрон тармоқ моделлари шаффофлиги кафолатланмаганини ҳам қайд этди.Бортников бу ҳақда Иркутск вилоятида ўтаётган МДҲ давлатлари хавфсизлик органлари ва махсус хизматлари раҳбарлари кенгашининг 58-йиғилишида айтди.
https://sputniknews.uz/20260311/kiberxavfsizlik-tekshirish-xakerlar-jalb-etilish-56210850.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56070251_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_70b59f71ac880bfca6ac583a7a0673d7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақамли технологиялар, мдҳ, сунъий интеллект, видеокамералар, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), хавфсизлик, нато
рақамли технологиялар, мдҳ, сунъий интеллект, видеокамералар, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), хавфсизлик, нато
Бортников: АҚШ ва Исроил Эрон раҳбарияти вакилларини технологиялар орқали йўқ қилган
Россия ФХХ директорига кўра, Теҳрондаги видеомониторинг тизимларига жойлаштирилган дастурий “хатчўплар” Эрон раҳбарияти вакилларининг координаталарини аниқлашда ишлатилган.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik.
АҚШ ва Исроил махсус хизматлари Эрон раҳбарияти вакилларига қарши операцияда рақамли технологиялардан фойдаланган. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) директори Александр Бортников маълум қилди
.
“Яқинда АҚШ-Исроил альянси томонидан Эрон олий раҳбарияти вакилларининг йўқ қилиниши хавотирли сигналдир. Қурбонларнинг жойлашув координаталари, жумладан, Теҳрондаги видеомониторинг тизимларидаги дастурий "хатчўплар" (яширин ўрнатилган кодлар - таҳр.) орқали олинган”, — деди Бортников.
ФХХ директори бу мисолни МДҲ давлатлари учун технологик хавфсизлик нуқтаи назаридан муҳим огоҳлантириш сифатида келтирди. Унинг айтишича, Ғарб технологик платформаларига қарамлик НАТО давлатлари ва уларнинг иттифоқчилари махсус хизматлари томонидан киберҳужумлар уюштирилиши хавфини кучайтиради.
Бортниковнинг таъкидлашича, бу масала айниқса стратегик муҳим тармоқлар — алоқа, давлат бошқаруви ва қарор қабул қилиш тизимлари учун долзарб.
У Ғарб давлатларининг МДҲ мамлакатлари иқтисодиётининг муҳим соҳаларига рақамли инновациялар ва сунъий интеллект ечимларини жорий этишга қизиқиши сабаблари ҳақида ўйлаш зарурлигини айтди.
ФХХ директори хорижий нейрон тармоқ моделлари шаффофлиги кафолатланмаганини ҳам қайд этди.
Унинг сўзларига кўра, инқироз ҳолатида мамлакатни тезкор бошқаришнинг тўлиқ рақамлаштирилган механизмлари қанчалик ишончли бўлиши масаласи ҳам очиқ қолмоқда.
Бортников бу ҳақда Иркутск вилоятида ўтаётган МДҲ давлатлари хавфсизлик органлари ва махсус хизматлари раҳбарлари кенгашининг 58-йиғилишида айтди.