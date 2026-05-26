https://sputniknews.uz/20260526/hayit-kunlar-mehmonxonalar-narxlar-57869222.html
30 фоизгача чегирмалар: Ҳайит кунларидаги меҳмонхоналар нархлари эълон қилинди
30 фоизгача чегирмалар: Ҳайит кунларидаги меҳмонхоналар нархлари эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Қурбон ҳайити муносабати билан 27–31 май кунлари республика бўйлаб ички саёҳатлар учун чегирмалар эълон қилинди. Меҳмонхоналар, музейлар ва зиёратгоҳларда енгилликлар назарда тутилган.
2026-05-26T11:45+0500
2026-05-26T11:45+0500
2026-05-26T11:45+0500
зиёрат туризми
туризм
жамият
ўзбекистон
меҳмонхона
музей
маданий мерос агентлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57707509_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5119acc946bc1020e4c9df68301fefcc.jpg
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Туризм қўмитаси Қурбон ҳайити кунларида аҳолининг дам олиш вақтини мазмунли ташкил этиш ва ички туризмни рағбатлантириш мақсадида 27–31 май кунлари республика бўйлаб чегирмалар жорий этилишини маълум қилди.Хусусан:• ҳудудлардаги жойлаштириш воситалари ўз хизматлари учун 20 фоизгача ихтиёрий чегирмалар эълон қилган;• Маданий мерос агентлиги тизимидаги давлат музейлари ва маданий мерос объектларига чипталар учун 10 фоизгача чегирма берилади;• пуллик зиёратгоҳларга ташриф буюрувчилар учун ҳам қатор енгилликлар назарда тутилган.Туризм қўмитаси эълон қилган меҳмонхона нархлари ва чегирмалар рўйхати қуйида келтирилган.Байрам кунларида ногиронлиги бўлган фуқаролар, кекса ёшдагилар ва болалар учун муқаддас қадамжоларга кириш бепул бўлади.Қўмита ўзбекистонликларни дам олиш кунларидан фойдаланиб, мамлакат ҳудудлари бўйлаб саёҳат қилишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20260521/qurbon-hayit-nishonlanish-57731598.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57707509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_55afbfe1e83390d102a32710501f9eef.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
зиёрат туризми, туризм, жамият, ўзбекистон, меҳмонхона, музей, маданий мерос агентлиги
зиёрат туризми, туризм, жамият, ўзбекистон, меҳмонхона, музей, маданий мерос агентлиги
30 фоизгача чегирмалар: Ҳайит кунларидаги меҳмонхоналар нархлари эълон қилинди
27–31 май кунлари республика бўйлаб айрим меҳмонхона, меҳмон уйи ва бошқа жойлаштириш воситаларида 30 фоизгача чегирмалар амал қилади.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik.
Туризм қўмитаси Қурбон ҳайити кунларида аҳолининг дам олиш вақтини мазмунли ташкил этиш ва ички туризмни рағбатлантириш мақсадида 27–31 май кунлари республика бўйлаб чегирмалар жорий этилишини маълум қилди
.
• ҳудудлардаги жойлаштириш воситалари ўз хизматлари учун 20 фоизгача ихтиёрий чегирмалар эълон қилган;
• Маданий мерос агентлиги тизимидаги давлат музейлари ва маданий мерос объектларига чипталар учун 10 фоизгача чегирма берилади;
• пуллик зиёратгоҳларга ташриф буюрувчилар учун ҳам қатор енгилликлар назарда тутилган.
Туризм қўмитаси эълон қилган меҳмонхона нархлари ва чегирмалар рўйхати қуйида келтирилган
.
Байрам кунларида ногиронлиги бўлган фуқаролар, кекса ёшдагилар ва болалар учун муқаддас қадамжоларга кириш бепул бўлади.
Қўмита ўзбекистонликларни дам олиш кунларидан фойдаланиб, мамлакат ҳудудлари бўйлаб саёҳат қилишга чақирди.