Трамп мусулмон давлатлар етакчиларига қўнғироқ қилиб, Исроил билан тинчликка чақирди

ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп бир қатор араб ва мусулмон давлатлари етакчиларига қўнғироқ қилиб, уларни Эрон билан эҳтимолий келишувдан кейин Исроил билан тинчлик битимларига қўшилишга чақирди. Бу ҳақда Axios нашри икки америкалик амалдорга таяниб хабар берди.Портал маълумотларига кўра, Трамп шанба куни Саудия Арабистони, БАА, Қатар, Покистон, Туркия, Миср, Иордания ва Баҳрайн раҳбарлари билан телефон орқали мулоқот қилган.Суҳбатда АҚШнинг Эрон билан эҳтимолий келишуви ва минтақадаги кейинги қадамлар муҳокама қилинган. Axios манбаларига кўра, Трамп агар Эрон билан уруш якунланса, Исроил билан тинчлик келишувига эга бўлмаган давлатлар Авраам битимларига қўшилиши ва яҳудий давлати билан муносабатларни нормаллаштиришини кутаётганини билдирган.Шу билан бирга, қўнғироқда иштирок этган сиёсатчилар АҚШнинг Эрон билан эҳтимолий келишувини қўллаб-қувватлашларини билдиргани айтилмоқда.Трамп аввалроқ Эрон билан музокаралар “конструктив” кетаётганини таъкидлаган. AP маълумотига кўра, АҚШ президенти музокарачиларга келишувга шошилмасликни айтган, чунки Вашингтон вақт ўз томонида деб ҳисобламоқда.
Манбаларнинг айтишича, Исроил билан расмий дипломатик алоқаларга эга бўлмаган Саудия Арабистони, Қатар ва Покистон раҳбарлари Трампнинг таклифидан ҳайратда қолган.
Авраам битимлари 2020 йилда АҚШ воситачилигида Исроил ва бир қатор араб давлатлари ўртасида муносабатларни нормаллаштириш жараёни сифатида бошланган. АҚШ Давлат департаменти ҳужжатларига кўра, ушбу келишувлар Яқин Шарқда тинчлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.