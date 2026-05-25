Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260525/trump-etakchilar-izrael-tinchlik-chaqiruv-57845634.html
Трамп мусулмон давлатлар етакчиларига қўнғироқ қилиб, Исроил билан тинчликка чақирди
Трамп мусулмон давлатлар етакчиларига қўнғироқ қилиб, Исроил билан тинчликка чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Axios маълумотига кўра, Трамп бир қатор араб ва мусулмон давлатлари етакчиларига қўнғироқ қилиб, Эрон бўйича келишувга эришилса, Исроил билан муносабатларни нормаллаштиришни сўраган.
2026-05-25T11:34+0500
2026-05-25T11:34+0500
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
тинчлик
ақш – эрон можароси
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56985060_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_994657bbd1bdb7bb8abfe28d2e77779a.png
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп бир қатор араб ва мусулмон давлатлари етакчиларига қўнғироқ қилиб, уларни Эрон билан эҳтимолий келишувдан кейин Исроил билан тинчлик битимларига қўшилишга чақирди. Бу ҳақда Axios нашри икки америкалик амалдорга таяниб хабар берди.Портал маълумотларига кўра, Трамп шанба куни Саудия Арабистони, БАА, Қатар, Покистон, Туркия, Миср, Иордания ва Баҳрайн раҳбарлари билан телефон орқали мулоқот қилган.Суҳбатда АҚШнинг Эрон билан эҳтимолий келишуви ва минтақадаги кейинги қадамлар муҳокама қилинган. Axios манбаларига кўра, Трамп агар Эрон билан уруш якунланса, Исроил билан тинчлик келишувига эга бўлмаган давлатлар Авраам битимларига қўшилиши ва яҳудий давлати билан муносабатларни нормаллаштиришини кутаётганини билдирган.Шу билан бирга, қўнғироқда иштирок этган сиёсатчилар АҚШнинг Эрон билан эҳтимолий келишувини қўллаб-қувватлашларини билдиргани айтилмоқда.Трамп аввалроқ Эрон билан музокаралар “конструктив” кетаётганини таъкидлаган. AP маълумотига кўра, АҚШ президенти музокарачиларга келишувга шошилмасликни айтган, чунки Вашингтон вақт ўз томонида деб ҳисобламоқда.
https://sputniknews.uz/20260511/trump-iran-tinchlik-javob-rad-57491406.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56985060_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9f112464ee8a26afcc610165be0c1b06.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, тинчлик, ақш – эрон можароси, ақш
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, тинчлик, ақш – эрон можароси, ақш

Трамп мусулмон давлатлар етакчиларига қўнғироқ қилиб, Исроил билан тинчликка чақирди

11:34 25.05.2026
© REUTERS / \Kevin LamarqueТрамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для переговоров по Ирану
Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для переговоров по Ирану - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.05.2026
© REUTERS / \Kevin Lamarque
Oбуна бўлиш
АҚШ президенти Доналд Трамп Саудия Арабистони, Қатар, Покистон, Туркия ва бошқа давлатлар етакчилари билан мулоқотда Исроил билан муносабатларни нормаллаштириш масаласини кўтарди.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп бир қатор араб ва мусулмон давлатлари етакчиларига қўнғироқ қилиб, уларни Эрон билан эҳтимолий келишувдан кейин Исроил билан тинчлик битимларига қўшилишга чақирди. Бу ҳақда Axios нашри икки америкалик амалдорга таяниб хабар берди.
Портал маълумотларига кўра, Трамп шанба куни Саудия Арабистони, БАА, Қатар, Покистон, Туркия, Миср, Иордания ва Баҳрайн раҳбарлари билан телефон орқали мулоқот қилган.
Суҳбатда АҚШнинг Эрон билан эҳтимолий келишуви ва минтақадаги кейинги қадамлар муҳокама қилинган. Axios манбаларига кўра, Трамп агар Эрон билан уруш якунланса, Исроил билан тинчлик келишувига эга бўлмаган давлатлар Авраам битимларига қўшилиши ва яҳудий давлати билан муносабатларни нормаллаштиришини кутаётганини билдирган.
Манбаларнинг айтишича, Исроил билан расмий дипломатик алоқаларга эга бўлмаган Саудия Арабистони, Қатар ва Покистон раҳбарлари Трампнинг таклифидан ҳайратда қолган.
Шу билан бирга, қўнғироқда иштирок этган сиёсатчилар АҚШнинг Эрон билан эҳтимолий келишувини қўллаб-қувватлашларини билдиргани айтилмоқда.
Трамп аввалроқ Эрон билан музокаралар “конструктив” кетаётганини таъкидлаган. AP маълумотига кўра, АҚШ президенти музокарачиларга келишувга шошилмасликни айтган, чунки Вашингтон вақт ўз томонида деб ҳисобламоқда.

Авраам битимлари 2020 йилда АҚШ воситачилигида Исроил ва бир қатор араб давлатлари ўртасида муносабатларни нормаллаштириш жараёни сифатида бошланган. АҚШ Давлат департаменти ҳужжатларига кўра, ушбу келишувлар Яқин Шарқда тинчлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2026
Трамп Эроннинг тинчлик бўйича жавобини рад этди — нефть қимматлади
11 Май, 12:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0