Суперкомпьютер Ўзбекистоннинг ЖЧда гуруҳдан чиқиш имкониятини ҳисоблади
Opta суперкомпьютери ЖЧ-2026 фаворитларини ҳисоблади. Ўзбекистоннинг чемпион бўлиш эҳтимоли 0,07 фоиз деб баҳоланган, асосий фаворит эса Испания терма жамоаси бўлди
2026-05-25T18:01+0500
Opta суперкомпьютери Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026да чемпион бўлиш эҳтимолини 0,07 фоиз, плей-оффга чиқиш имкониятини эса 12,62 фоиз деб баҳолади.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik.
Opta суперкомпьютери футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатида терма жамоаларнинг имкониятларини ҳисоблаб чиқди
Маълумотларга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026да чемпион бўлиш эҳтимоли 0,07 фоиз деб баҳоланган. Шу билан бирга, суперкомпьютер Ўзбекистоннинг гуруҳдан чиқиш, яъни плей-офф босқичига йўл олиш имкониятини 12,62 фоиз деб кўрсатган.
Opta таҳлилига кўра, ЖЧ-2026нинг асосий фаворити — Испания. Суперкомпьютер Испаниянинг чемпион бўлиш имкониятини 16,08 фоиз деб баҳолаган. Кейинги ўринларда Франция — 12,78 фоиз, Англия — 11,01 фоиз, Аргентина — 10,02 фоиз билан қайд этилган.
• Испания — 16,08 фоиз;
• Франция — 12,78 фоиз;
• Англия — 11,01 фоиз;
• Аргентина — 10,02 фоиз;
• Португалия — 6,84 фоиз;
• Бразилия — 6,48 фоиз;
• Германия — 5,66 фоиз;
• Нидерландия — 3,84 фоиз;
• Норвегия — 3,36 фоиз;
• Бельгия — 2,34 фоиз.
Opta Испанияни асосий фаворит сифатида кўрсатишини жамоанинг таркиб чуқурлиги, сўнгги йиллардаги барқарор ўйини ва Луис де ла Фуэнте давридаги натижалари билан изоҳлаган. Opta Analyst маълумотига кўра, Испания 10 мингта симуляцияда бошқа жамоаларга қараганда кўпроқ чемпион бўлган.
Шу билан бирга, Optaнинг ўзи ҳам Жаҳон чемпионатида кутилмаган натижалар кўп бўлишини эслатади. 2022 йилги ЖЧ олдидан суперкомпьютер Францияни асосий фаворит деб кўрсатган, аммо чемпионликни Аргентина қўлга киритган.
ЖЧ-2026 АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Мусобақада илк бор 48 та терма жамоа иштирок этади.