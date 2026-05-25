Старобельск учун жавоб: Россия “Орешник” билан Украинадаги нишонларга зарба берди
Россия Мудофаа вазирлиги “Орешник”, “Искандер”, “Кинжал” ва “Сиркон” ракеталари билан Украина ҳарбий бошқарув объектлари, авиабазалар ва мудофаа-саноат корхоналарига зарба берилганини маълум қилди. Украина томони 90 та ракета ва 600 та дрон ҳақида хабар берди.
16:38 25.05.2026 (янгиланди: 16:39 25.05.2026)
Россия Мудофаа вазирлиги Старобельскдаги ҳужумдан кейин Украинадаги ҳарбий объектларга жавоб зарбаси берилганини маълум қилди. Киев эса “Орешник” Оқ черков ҳудудига урилганини тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий бошқарув объектлари, авиабазалар ва мудофаа-саноат комплекси корхоналарига оммавий жавоб зарбаси берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
Вазирликка кўра, зарба Украина томонининг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан амалга оширилган. Зарбада “Орешник” баллистик ракеталари, “Искандер”, “Кинжал”, “Циркон” ракеталари, шунингдек, ҳаво, денгиз ва қуруқликдан учириладиган қанотли ракеталар ҳамда зарба берувчи дронлар қўлланган.
Россия МВ барча белгиланган объектлар зарарланганини ва фуқаролик инфратузилмасига зарбалар режалаштирилмаганини таъкидлади.
Россия томонига кўра, 24 май куни Киев ва Киев вилоятида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси объектлари, ҳарбий инфратузилма, қуруқликдаги қўшинлар бош қўмондонлиги, Украина Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси ва бошқа бошқарув пунктлари нишонга олинган.
"Sputnik Яқин хориж" Telegram-канали NASA FIRMS ёнғин ўчоқлари харитаси маълумотларига таяниб ёзишича
, Киев шаҳри ва Киев вилоятидаги энг муҳим шикастланган нишонлар рўйхати қуйидагича кўринади:
"Артем" мудофаа заводи цехи;
УҚК Қуруқликдаги қўшинлар қўмондонлиги ҳудудидаги бинолар;
Киев зирҳли танк заводи цехлари;
Киевнинг Подолск туманидаги хавфсизлик хизмати;
Киевдаги кема таъмирлаш заводидаги цехлар;
собиқ "Радиалний" кимё заводи;
"Аналитприбор" заводининг цехлари;
Дарница тумани саноат зонаси;
"Реле ва автоматика" заводидаги цехлар;
"Лагода" бизнес-парки ("Б" корпуси);
Киев вилоятидаги "Чайка" ва "АТБ" гигант логистика марказлари.
Зарба Старобельскдаги коллеж ва ётоқхонага қилинган ҳужумдан кейин амалга оширилди. Россия томони ушбу ҳужумда 21 киши ҳалок бўлганини маълум қилган.