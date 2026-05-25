https://sputniknews.uz/20260525/mirziyoev-pakistan-terakt-qurbonlar-taziya-57853499.html
Мирзиёев Покистондаги теракт қурбонлари бўйича таъзия билдирди
Мирзиёев Покистондаги теракт қурбонлари бўйича таъзия билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Покистоннинг Кветта шаҳрида поездга уюштирилган ҳужум оқибатида 23 киши ҳалок бўлгани, 47 киши жароҳатлангани хабар қилинди. Шавкат Мирзиёев Покистон раҳбарларига таъзия йўллади.
2026-05-25T17:17+0500
2026-05-25T17:17+0500
2026-05-25T17:17+0500
таъзия
террор
ҳамдардлик
темир йўл
ҳарбий
шавкат мирзиёев
покистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57853321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76032110d68872f4ecc2b589e66ca712.jpg
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Покистоннинг Кветта шаҳрида содир этилган террорчилик ҳаракати оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани ва жароҳат олгани муносабати билан Покистон президенти Асиф Али Зардорий ҳамда бош вазир Шаҳбоз Шарифга таъзия йўллади. Давлат раҳбари марҳумларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдириб, жароҳатланганлар тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.РИА Новости маълумотига кўра, Кветтада махсус поездга ҳужум қилинган. Покистон хавфсизлик хизматидаги манбанинг айтишича, портловчи модда ортилган автомобиль поездга ҳужум қилган. Поездда 336 нафардан ортиқ ҳарбий бўлган.Ҳужум 24 май куни Белужистон провинцияси маркази Кветтада, темир йўл яқинида содир бўлган. Портлаш оқибатида поезд вагонлари зарар кўрган, ҳудудда фавқулодда тиббий ҳолат эълон қилинган.Шаҳбоз Шариф ва Асиф Али Зардорий ҳужумни қоралаб, уни террорчилик ҳаракати деб атаган. AP маълумотига кўра, ҳужум учун жавобгарликни Белужистон озодлик армияси ўз зиммасига олган.
https://sputniknews.uz/20260524/china-kon-fojia-mirziyoev-si-tszinpin-hamdardlik-57821814.html
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57853321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4489fb4100eafc29c3478e1bdf9720cd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таъзия, террор, ҳамдардлик, темир йўл, ҳарбий, шавкат мирзиёев, покистон
таъзия, террор, ҳамдардлик, темир йўл, ҳарбий, шавкат мирзиёев, покистон
Мирзиёев Покистондаги теракт қурбонлари бўйича таъзия билдирди
Президент Шавкат Мирзиёев Покистоннинг Кветта шаҳрида содир этилган теракт оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани муносабати билан таъзия йўллади.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Покистоннинг Кветта шаҳрида содир этилган террорчилик ҳаракати оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани ва жароҳат олгани муносабати билан Покистон президенти Асиф Али Зардорий ҳамда бош вазир Шаҳбоз Шарифга таъзия йўллади
.
Давлат раҳбари марҳумларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдириб, жароҳатланганлар тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.
РИА Новости маълумотига кўра, Кветтада махсус поездга ҳужум қилинган. Покистон хавфсизлик хизматидаги манбанинг айтишича, портловчи модда ортилган автомобиль поездга ҳужум қилган. Поездда 336 нафардан ортиқ ҳарбий бўлган.
Ҳужум оқибатида ҳалок бўлганлар сони 23 нафарга етган, 47 киши жароҳатланган. Жабрланганлар Кветтадаги шифохонага етказилган. Қутқарув ишлари давом этаётгани сабаб дастлабки маълумотлар ўзгариши мумкинлиги айтилган.
Ҳужум 24 май куни Белужистон провинцияси маркази Кветтада, темир йўл яқинида содир бўлган. Портлаш оқибатида поезд вагонлари зарар кўрган, ҳудудда фавқулодда тиббий ҳолат эълон қилинган.
Шаҳбоз Шариф ва Асиф Али Зардорий ҳужумни қоралаб, уни террорчилик ҳаракати деб атаган. AP маълумотига кўра, ҳужум учун жавобгарликни Белужистон озодлик армияси ўз зиммасига олган.