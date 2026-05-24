“Буни саҳналаштириб бўлмайди”: хорижий журналистларга Старобельскда фожиа жойи кўрсатилди
50 дан ортиқ хорижий журналист Старобельскдаги фожиа жойида ишлади. Уларга дрон қолдиқлари кўрсатилди, Al Arabiya мухбири эса объект фуқаролик объекти эканини айтди.
2026-05-24T18:03+0500
17:53 24.05.2026 (янгиланди: 18:03 24.05.2026)
50 дан ортиқ хорижий журналист ЛХРга етиб келиб, Старобельскдаги фожиа жойида ишлади. Уларга дрон қолдиқлари, жумладан Starlink антеннаси қисмлари кўрсатилди
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik.
Старобельскдаги коллежга ташриф буюрган хорижий журналистларга Украина учувчисиз учиш аппаратларининг қолдиқлари намойиш этилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
Агентлик маълумотига кўра, журналистларга коллеж ва ётоқхона биноларига зарба берган учувчисиз аппаратларнинг турли қисмлари, жумладан, улардан бирига ўрнатилган Starlink терминали антеннаси парчалари кўрсатилган.
Al Arabiya бош мухбири Саад Халаф воқеа жойида ишлаганидан сўнг РИА Новостига коллеж биноси фуқаролик объекти эканини айтди.
“Бу фуқаролик объекти эканини кўриб турибман. Буни саҳналаштириб бўлмайди. Ҳаммасини бунчалик тез уюштириш имконсиз, бу реал эмас”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, бинода болаларнинг шахсий буюмлари кўп бўлган. Халаф журналистларга ҳудудда ишлаш, кўриш, суратга олиш ва масъуллар билан суҳбатлашиш учун тўлиқ имконият берилганини ҳам таъкидлади.
“Бизда тўлиқ эркинлик бор эди. Россия томони кириш, кўриш ва қайд этиш учун тўлиқ имконият берди”, — деди Al Arabiya мухбири.
Унинг қўшимча қилишича, журналистлар фожиа жойини кўздан кечирган, болалар хоналарида бўлган, расмийлар, қутқарув хизматлари вакиллари ва гувоҳлар билан суҳбатлашган.
АҚШлик журналист Кристофер Хелали ҳам РИА Новостига воқеа жойида кўрганлари ҳақида фикр билдирди. Унинг айтишича, Украина Ғарб кўмагисиз бундай ҳаракатларни амалга ошира олмайди.
“...Украина режими Ғарб кўмагисиз ҳеч нарса қила олмайди. Айнан АҚШ, Европа Иттифоқи ва НАТО қурол-яроғ, маблағ, молиялаштириш, техник имкониятлар, геолокатсия ва разведка маълумотларини тақдим этмоқда, бу эса нафақат бу ерда, ушбу педагогика университетида, балки бутун Донбасс, Курск, Белгород, Россиянинг бошқа ҳудудларида, Қримга зарбалар бериш имконини беради,"— деди Хелали.
Якшанба куни 50 дан ортиқ хорижий журналист Старобельскдаги коллежга берилган зарба оқибатлари билан танишиш учун ЛХРга етиб келгани хабар қилинди. 22 майдаги ҳужум оқибатида 21 киши ҳалок бўлгани ва 63 киши жабрланганини, зарба коллеж ва ётоқхона биноларига берилгани айтилмоқда.
ЛХР раҳбари Леонид Пасечник жума куни Украина Қуролли кучлари Луганск давлат педагогика университетининг Старобельск касб-ҳунар коллежи ўқув биноси ва ётоқхонасига ҳужум қилганини маълум қилган.
Россия Тергов қўмитаси маълумотига кўра, зарба тунда самолёт типидаги тўртта учувчисиз учиш аппарати орқали берилган. РИА хабарида ўша пайтда ётоқхонада 86 нафар ўқувчи ва ходим бўлгани қайд этилган.
Иш якунлангач, хорижий журналистлар фожиа жойини тартибли равишда тарк этгани хабар қилинди.