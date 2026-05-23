Мария Захарова хорижий журналистларни Старобелскка таклиф қилди
Британия ва АҚШ ОАВлари Украина теракт уюштирган жойга боришдан аллақачон воз кечган.
2026-05-23T16:10+0500
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлиги Москвада аккредитациядан ўтган хорижий мухбирлар учун ЛХРнинг Старобелск шаҳридаги фожиа содир бўлган жойга пресс-тур ташкил қилмоқда. Бу ҳақда Мария Захарова маълум қилди.
"Бунинг сабаби БМТ Хавфсизлик Кенгашида ғарбликлар томонидан Украина Қуролли Кучлари томонидан коллежга ҳеч қандай зарба берилмаганлиги ҳақидаги очиқ ёлғон тарқатилаётгани, деди Россия Ташқи ишлар расмий вакили.
Захарова айтишига кўра, Британия ва АҚШ ОАВлари фожиа содир бўлган жойган боришдан аллақачон воз кечган.
"Британия телевидение корпорацияси ВВС Старобелскка ташриф буюришдан расман бош тортди, CNN таътилда", - деди ТИВ вакили.
Аввалроқ, Украина Қуролли Кучларининг Старобилскдаги педагогика коллежи ва ётоқхонасига қилган зарбаси ҳақида гапирар экан, Латвия вакили бу мустақил ОАВ томонидан тасдиқланмаганини даъво қилган эди.
Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя БМТ Хавфсизлик Кенгашининг европалик аъзоларининг Старобелскдаги теракт ҳақидаги баёнотлари — қурбон бўлган болаларни очиқчасига масхара қилишдир, деган эди.
Украинанинг Старобелск педагогика коллежига 22 май тунда уюштирган ҳужуми оқибатида 10 киши қурбон бўлган, 38 киши жароҳатланган ва 11 киши бедарак йўқолган. Қутқарув ишлари ҳали ҳам давом этмоқда. Бу ҳақда Луганс Халқ республикаси раҳбари Леонид Пасечник маълум қилди.
Россия президенти Владимир Путин айтишига кўра, Старобелскдаги коллежга берилган зарба – неонацизм ва Киев режимининг террорчилиги белгисидир. Бу зарба тасодифий бўлмаган – 16 та учувчисиз аппарат бир жойга қайта-қайта зарба берган. Коллеж яқинида ҳеч қандай ҳарбий объект ёки махсус хизматлар идораси йўқ, деди Россия президенти.