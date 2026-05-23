Старобелскдаги Украина теракти қурбонлари сони 10 кишига етди
УҚК зарба берган ЛХРдаги коллеж қурбонлари сони ошмоқда, 38 киши жароҳатланган ва 11 киши бедарак йўқолган. 23.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-23T13:10+0500
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Украинанинг Старобелск педагогика коллежига қилган ҳужуми оқибатида ҳалок бўлганлар сони ўн кишига етди. Бу ҳақда Луганс Халқ республикаси раҳбари Леонид Пасечник маълум қилди.Пасечник, шунингдек, 38 киши жароҳат олганини ва яна 11 киши бедарак йўқолганини аниқлади. Қутқарув ишлари давом этмоқда.Психологлар ва шифокорлар вақтинчалик турар жой марказида ишламоқда ва талабаларнинг ота-оналарига ёрдам кўрсатилмоқда.Украина 22 май тунда ЛХРдаги коллеж ётоқхонасига 16та дрон билан зарба берди. Шу вақт ётоқхонада 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 86 талаба ухлаб ётган эди. Зарбалар оқибатида бино қулади. Яқин атрофда ҳеч қандай ҳарбий объектлар ёки махсус кучлар идоралари йўқ эди. Зарба қасддан берилганига шубҳа йўқ. Президент Владимир Путин айтишига кўра, Старобелскдаги коллежга берилган зарба – неонацизм ва Киев режимининг террорчилиги белгисидир. Бу зарба тасодифий бўлмаган – 16 та учувчисиз аппарат бир жойга қайта-қайта зарба берган. Коллеж яқинида ҳеч қандай ҳарбий объект ёки махсус хизматлар идораси йўқ, деди Россия президенти. Путин Россия Мудофаа вазирлигига УҚКнинг ушбу ҳужумига жавоб тайёрлашни буюрди.
На месте трагедии в Старобельске опродолжается разбор завалов, в регионе объявлен режим ЧП
На месте трагедии в Старобельске опродолжается разбор завалов, в регионе объявлен режим ЧП
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Украинанинг Старобелск педагогика коллежига қилган ҳужуми оқибатида ҳалок бўлганлар сони ўн кишига етди. Бу ҳақда Луганс Халқ республикаси раҳбари Леонид Пасечник маълум қилди.
"Қутқарувчилар бутун тунни Старобелскдаги вайроналарни тозалаш билан ўтказдилар. Афсуски, уларнинг умидлари пучга чиқди — ҳалок бўлганлар сони ўн кишига етди", деб ёзди у ижтимоий тармоқда.
Пасечник, шунингдек, 38 киши жароҳат олганини ва яна 11 киши бедарак йўқолганини аниқлади. Қутқарув ишлари давом этмоқда.
Психологлар ва шифокорлар вақтинчалик турар жой марказида ишламоқда ва талабаларнинг ота-оналарига ёрдам кўрсатилмоқда.
Украина 22 май тунда ЛХРдаги коллеж ётоқхонасига 16та дрон билан зарба берди. Шу вақт ётоқхонада 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган 86 талаба ухлаб ётган эди. Зарбалар оқибатида бино қулади.
Яқин атрофда ҳеч қандай ҳарбий объектлар ёки махсус кучлар идоралари йўқ эди. Зарба қасддан берилганига шубҳа йўқ.
Президент Владимир Путин айтишига кўра, Старобелскдаги коллежга берилган зарба – неонацизм ва Киев режимининг террорчилиги белгисидир. Бу зарба тасодифий бўлмаган – 16 та учувчисиз аппарат бир жойга қайта-қайта зарба берган. Коллеж яқинида ҳеч қандай ҳарбий объект ёки махсус хизматлар идораси йўқ, деди Россия президенти.
Путин Россия Мудофаа вазирлигига УҚКнинг ушбу ҳужумига жавоб тайёрлашни буюрди.