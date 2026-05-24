Тошкент ва Тяньцзинь дренаж ҳамда сувни қайта ишлатиш бўйича лойиҳалар тайёрлайди
Тошкент ҳокими Шавкат Умурзоқов бошчилигидаги делегация Тяньцзинь шаҳрида музокаралар ўтказди. Томонлар дренаж, тозалаш иншоотлари ва сувни қайта ишлатиш бўйича ҳамкорлик ҳужжатларини имзолади.
2026-05-24T11:16+0500
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik. Тошкент ва Хитойнинг Тяньцзинь шаҳри дренаж тизимлари, тозалаш иншоотлари ҳамда сувни қайта ишлатиш бўйича қўшма лойиҳалар ишлаб чиқади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Пойтахт ҳокими Шавкат Умурзоқов бошчилигидаги Тошкент шаҳри делегацияси Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида амалий ташриф билан бўлиб турибди. Ташриф доирасида икки шаҳар вакиллари ўртасида музокаралар ўтказилди.Томонлар амалий тажриба алмашиш, самарали муҳандислик ечимларини ўрганиш ва уларни Тошкентнинг жадал ривожланаётган шаҳар инфратузилмаси шароитида қўллаш имкониятларига алоҳида эътибор қаратди.Музокаралар якунида ҳамкорлик ҳужжатлари имзоланди. Улар дренаж тизимлари ва тозалаш иншоотларини модернизация қилиш, сувни қайта ишлатиш соҳасида замонавий ечимларни жорий этиш ҳамда қўшма лойиҳалар ишлаб чиқишни назарда тутади.
Тошкент ва Тяньцзинь шаҳарлари дренаж тизимлари, тозалаш иншоотлари ҳамда сувни қайта ишлатиш бўйича қўшма лойиҳалар ишлаб чиқади.
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik.
Тошкент ва Хитойнинг Тяньцзинь шаҳри дренаж тизимлари, тозалаш иншоотлари ҳамда сувни қайта ишлатиш бўйича қўшма лойиҳалар ишлаб чиқади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
Пойтахт ҳокими Шавкат Умурзоқов бошчилигидаги Тошкент шаҳри делегацияси Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида амалий ташриф билан бўлиб турибди. Ташриф доирасида икки шаҳар вакиллари ўртасида музокаралар ўтказилди.
Учрашувда шаҳар хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилинди. Хусусан, дренаж тизимларини ривожлантириш, тозалаш иншоотларини модернизация қилиш, сувни йўналтириш, тозалаш ва қайта ишлатиш бўйича замонавий технологияларни жорий этиш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар амалий тажриба алмашиш, самарали муҳандислик ечимларини ўрганиш ва уларни Тошкентнинг жадал ривожланаётган шаҳар инфратузилмаси шароитида қўллаш имкониятларига алоҳида эътибор қаратди.
Музокаралар якунида ҳамкорлик ҳужжатлари имзоланди. Улар дренаж тизимлари ва тозалаш иншоотларини модернизация қилиш, сувни қайта ишлатиш соҳасида замонавий ечимларни жорий этиш ҳамда қўшма лойиҳалар ишлаб чиқишни назарда тутади.