Йирик Хитой компаниялари “Янги Тошкент”да турар жой қуришни муҳокама қилди
Нанкинда Ўзбекистон делегацияси Хитойнинг SOHO Holding Group корпорацияси ва Цзянсу компаниялари билан логистика хаби, пиллачилик кластерлари ҳамда “Янги Тошкент”да уй-жой қурилиши бўйича режаларни кўриб чиқди.
2026-04-29T13:00+0500
10:59 29.04.2026 (янгиланди: 13:00 29.04.2026)
Хитойнинг SOHO Holding Group корпорацияси ва Цзянсу йирик компаниялари “Янги Тошкент”да турар жой қуриш, логистика хаби ва пиллачилик лойиҳаларини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Хитойнинг йирик компаниялари “Янги Тошкент”да турар жойлар қуриш ҳамда Ўзбекистонда логистика хаби, пиллачилик кластерлари ва қурилш соҳасидаги лойиҳаларни муҳокама қилди
.
28 апрель куни Хитойнинг Нанкин шаҳрида инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимов бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси ҳамда "SOHO Holding Group" корпорацияси ва Цзянсу провинциясининг 10 та йирик компанияси вакиллари ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Мулоқотда Ўзбекистонда замонавий логистика хабини ташкил этиш истиқболлари кўриб чиқилди. Шунингдек, амалдаги пиллачилик кластерларини кенгайтириш ҳамда Жиззах вилояти ва Қорақалпоғистонда янги кластерлар барпо этиш имкониятлари муҳокама қилинди.
Шунингдек, “Янги Тошкент” ҳудудида замонавий турар жой мажмуаларини бунёд этиш режалари кўриб чиқилди.
Музокаралар якунида ушбу ташаббусларни амалга ошириш бўйича келгусидаги биргаликдаги қадамлар келишиб олинди.
Учрашувда Цзянсу провинциясининг логистика, савдо ва пиллачилик соҳаларида фаолият юритувчи йирик компаниялари иштирок этган.