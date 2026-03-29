Ўзбекистон ва Хитой стратегик шериклигини янада ривожлантириш муҳокама қилинди
Ўзбекистон ва Хитой вакиллари стратегик шерикликни янада ривожлантириш, қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва Сиань шаҳрида ўтадиган Ўзбекистон–Хитой ҳудудлараро форумига тайёргарликни муҳокама қилди.
2026-03-29T09:50+0500
ўзбекистон, хитой, стратегик шериклик, шанси музофоти, ўзбекистон-хитой форуми, қўшма лойиҳалар, қайта тикланувчи энергия, сув тежовчи технологиялар, транспорт, қишлоқ хўжалиги
09:25 29.03.2026 (янгиланди: 09:50 29.03.2026)
Томонлар янги қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш, технологик шерикликни кенгайтириш ва май ойида Сиань шаҳрида ўтадиган форумга тайёргарликни муҳокама қилди.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида Хитойнинг Шанси музофоти тижорат департаменти раҳбари Ван Хунсзин бошчилигидаги делегация билан учрашув бўлиб ўтди
. Унда Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги стратегик шерикликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашувда хорижий делегация вакиллари қайта тикланувчи энергия манбалари, сув тежовчи технологиялар, саноат, транспорт ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида технологик шерикликни кенгайтиришга тайёр эканликларини билдирди.
Томонлар янги қўшма лойиҳаларни биргаликда ишлаб чиқиш, шунингдек, жорий йилнинг 20–22 май кунлари Шанси провинциясининг Сиань шаҳрида бўлиб ўтадиган III Ўзбекистон–Хитой ҳудудлараро форумида нуфузли тадбиркорлар делегациялари иштирокини таъминлаш масаласида келишувга эришди.
Қайд этилишича, мазкур форум ҳудудлараро алоқаларни мустаҳкамлаш ва янги қўшма ташаббусларни илгари суриш учун муҳим майдон бўлиб хизмат қилади.
Музокаралар якунида икки томон масъул ходимларидан иборат қўшма ишчи гуруҳ тузди.