Наманган Гиннеснинг рекордлар китобига кирди
Sputnik Ўзбекистон
65-Халқаро гуллар фестивали очилишида Наманган вилоятига Guinness World Records махсус сертификати топширилди. Рекорд 150 миллион туп гул экиш натижаси билан қайд этилди.
2026-05-24T15:11+0500
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik. Наманган вилояти “жамоа бўлиб бир ой давомида энг кўп экилган гуллар” йўналишида Гиннес рекордини ўрнатди.Бу ҳақда 65-Халқаро гуллар фестивалининг тантанали очилиш маросимида маълум қилинди. Тадбир чоғида Guinness World Records вакили Шейда Субаси Наманган вилояти ҳокими Шавкатжон Абдураззоқовга махсус сертификатни тантанали равишда топширди.Маълум қилинишича, ўтган йили фестивалга тайёргарлик доирасида вилоят бўйича 100 миллион туп гул кўчати экилган эди. Бу йил эса ушбу кўрсаткич 150 миллион тупга етказилди.Шу тариқа, Наманган дунёдаги саноқли шаҳарлар қаторида Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.Мазкур рекорд 65-Халқаро гуллар фестивали бошланган кунда эълон қилинди. Ташкилотчиларга кўра, бу йилги фестиваль Наманганнинг гуллар шаҳри сифатидаги нуфузини янада мустаҳкамлайди.
Наманган вилоятида бир ой давомида 150 миллион туп гул кўчати экилиб, “жамоа бўлиб энг кўп гул экиш” йўналишида рекорд ўрнатилди.
