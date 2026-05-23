Трамп Оқ уй остида 6 қаватли ядровий бункер қурмоқда - собиқ ҳарбий
Бункерда, бошқа нарсалар қатори, ҳарбий касалхона, махсус хоналар ва конференция хоналари жойлашган. 23.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-23T12:30+0500
ТОШКЕНТ, 23 май - Sputnik. Оқ уй баллар залининг остидаги олти қаватли бункер ядровий зарбани ҳисобга олган ҳолда қурилиши мумкин, деди истеъфодаги АҚШ армияси подполковниги Эрл Расмуссен РИА Новости агентлигига.
"Бункер, эҳтимол, ядровий жиҳатдан мустаҳкамланган ва мавжуд қўмондонлик марказлари билан боғланган бўлади", деди Расмуссен.
АҚШ президенти Доналд Трамп сешанба куни Оқ уй бал залининг остидаги махфий бункер ер остига олти қаватга чўзилишини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, уч қават аллақачон қурилган. Бункерда, бошқа нарсалар қатори, ҳарбий касалхона, махсус хоналар ва конференция хоналари жойлашган.
Вазифага киришгандан сўнг, Трамп Оқ уйни катта таъмирлашни бошлади, унинг Шарқий қанотини бузиб, кенг кўламли қабуллар учун янги баллар залини қурди. Лойиҳанинг қиймати 400 миллион долларга баҳоланмоқда, бу маблағни Трамп бюджетдан ташқари манбалардан жалб қилган.