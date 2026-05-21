Ўзбекистон вакили халқаро юридик анжуманда иштирок этди
Санкт-Петербургда “Конституциявий назорат ва замонамизнинг глобал таҳдидлари” мавзусида халқаро анжуман бўлиб ўтди. Унда Акмал Саидов Ўзбекистондаги ҳуқуқий ислоҳотлар ҳақида маълумот берди.
2026-05-21T16:33+0500
Акмал Саидов Санкт-Петербургдаги халқаро анжуманда Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари кафолатларини кенгайтиришга қаратилган ислоҳотлар ҳақида сўз юритди.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Миллий маркази директори, академик Акмал Саидов Санкт-Петербургда бўлиб ўтган халқаро юридик анжуманда иштирок этди. Бу ҳақда марказ матбуот хизмати хабар берди.
20 май куни Россия Конституциявий суди ташаббуси билан “Конституциявий назорат ва замонамизнинг глобал таҳдидлари” мавзусида халқаро анжуман ўтказилди.
Тадбирда турли мамлакатларнинг конституциявий адлия органлари, парламент тузилмалари, илмий-эксперт ҳамжамияти ва халқаро ташкилотлар вакиллари иштирок этди.
Иштирокчилар геосиёсий ўзгаришлар, технологияларнинг жадал ривожланиши, иқлим ўзгариши, сунъий интеллектнинг кенгайиши ва бошқа глобал омиллар ҳуқуқий тизимларга қандай таъсир кўрсатаётганини муҳокама қилди.
Акмал Саидов ўз маърузасида конституциявий қадриятлар замонавий таҳдидлар шароитида ҳуқуқий тартибга солишнинг мустаҳкам асоси бўлиб қолиши кераклигини таъкидлади.
У, шунингдек, Ўзбекистонда ҳуқуқий ва ижтимоий давлат тамойилларини мустаҳкамлаш, суд ҳокимияти мустақиллиги ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кенгайтиришга қаратилган қонунчилик ислоҳотлари амалга оширилаётганини қайд этди.
Анжуман доирасида конституциявий одил судловни ривожлантириш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларини такомиллаштириш ва халқаро ҳамкорликни кучайтириш масалалари муҳокама қилинди.