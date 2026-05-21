https://sputniknews.uz/20260521/uzbekistan-cis-xizmatlar-savdo-bitim-tasdiqlash-57737531.html
Ўзбекистон МДҲда хизматлар савдоси битимини тасдиқлади — бу бизнесга нима беради?
Ўзбекистон МДҲда хизматлар савдоси битимини тасдиқлади — бу бизнесга нима беради?
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарори билан МДҲда хизматларнинг эркин савдоси, фаолият юритиш ва инвестицияларни амалга ошириш тўғрисидаги битим тасдиқланди.
2026-05-21T11:19+0500
2026-05-21T11:19+0500
2026-05-21T11:22+0500
мдҳ
савдо
бизнес
шартнома
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/15/57737351_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_9b3a7a9b3fe602872b5622ab26f1a004.jpg
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) доирасида хизматлар савдоси, компаниялар фаолияти ва инвестицияларни амалга оширишга оид битимни тасдиқлади. Бу маҳаллий бизнес учун Ҳамдўстлик давлатлари бозорларида ишлаш имкониятларини кенгайтириши мумкин.Битимнинг асосий мақсади — МДҲ давлатлари ўртасида хизматлар бозорига кириш, компания очиш, филиал ёки ваколатхона ташкил этиш, фаолият юритиш ва инвестиция киритиш учун янада шаффоф ва барқарор шароит яратиш.Битимга кўра, иштирокчи давлатлар бошқа томон компанияларига ўз тадбиркорларига нисбатан камситувчи шартлар қўймаслиги керак. Шу билан бирга, айрим соҳалар бўйича ҳар бир давлат ўз чеклов ва истисноларини сақлаб қолиши мумкин.Битим иштирокчилари бошқа томон тадбиркорлари учун юридик шахс, филиал ёки ваколатхона очиш бўйича асоссиз чекловлар киритмаслиги назарда тутилган.Шунингдек, юридик шахслар, филиаллар ёки ваколатхоналарни рўйхатдан ўтказишда тақдим этиладиган ҳужжатларни легализация ёки апостиль қилиш талаб этилмайди. Бу бизнес учун ҳужжатбозлик ва вақт сарфини камайтириши мумкин.2012 йилдан бери МДҲ доирасида товарларнинг эркин савдо режими амал қилиб келмоқда. Янги битим эса хизматлар ва инвестициялар соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20260330/uzbekistan-eurasia-integratsiya-ishtirokchi-56591179.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/15/57737351_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_792b59e61ef95cde07216fa42aa29be3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ, савдо, бизнес, шартнома, иқтисод, ўзбекистон
мдҳ, савдо, бизнес, шартнома, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистон МДҲда хизматлар савдоси битимини тасдиқлади — бу бизнесга нима беради?
11:19 21.05.2026 (янгиланди: 11:22 21.05.2026)
Битим Ўзбекистон компанияларига МДҲ давлатларида хизмат кўрсатиш, бизнес очиш ва инвестиция киритишда бозорга кириш шартларини енгиллаштириши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik.
Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) доирасида хизматлар савдоси, компаниялар фаолияти ва инвестицияларни амалга оширишга оид битимни тасдиқлади
. Бу маҳаллий бизнес учун Ҳамдўстлик давлатлари бозорларида ишлаш имкониятларини кенгайтириши мумкин.
Битимнинг асосий мақсади — МДҲ давлатлари ўртасида хизматлар бозорига кириш, компания очиш, филиал ёки ваколатхона ташкил этиш, фаолият юритиш ва инвестиция киритиш учун янада шаффоф ва барқарор шароит яратиш.
Амалда битим Ўзбекистон компаниялари учун МДҲ давлатларида хизмат кўрсатиш, бизнес очиш ва инвестиция киритишда бозорга кириш шартларини енгиллаштириши мумкин.
Битимга кўра, иштирокчи давлатлар бошқа томон компанияларига ўз тадбиркорларига нисбатан камситувчи шартлар қўймаслиги керак. Шу билан бирга, айрим соҳалар бўйича ҳар бир давлат ўз чеклов ва истисноларини сақлаб қолиши мумкин.
Битим иштирокчилари бошқа томон тадбиркорлари учун юридик шахс, филиал ёки ваколатхона очиш бўйича асоссиз чекловлар киритмаслиги назарда тутилган.
Шунингдек, юридик шахслар, филиаллар ёки ваколатхоналарни рўйхатдан ўтказишда тақдим этиладиган ҳужжатларни легализация ёки апостиль қилиш талаб этилмайди. Бу бизнес учун ҳужжатбозлик ва вақт сарфини камайтириши мумкин.
Битим 2024 йил 5 июнда Беларусь, Қирғизистон ва Тожикистон учун кучга кирган. Кейинчалик Арманистон, Қозоғистон ва Россия ҳам ушбу битимга қўшилган.
2012 йилдан бери МДҲ доирасида товарларнинг эркин савдо режими амал қилиб келмоқда. Янги битим эса хизматлар ва инвестициялар соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.