https://sputniknews.uz/20260521/uzbekistan-belarus-oziq-ovqat-bitim-57738872.html
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат соҳасида ҳамкорлик битимини имзолади
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат соҳасида ҳамкорлик битимини имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат соҳасида ҳамкорлик битимини имзолади. Учрашувда маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни кенгайтириш, қўшма лойиҳалар, озиқ-овқат хавфсизлиги ва қайта ишлаш масалалари муҳокама қилинди.
2026-05-21T12:48+0500
2026-05-21T12:48+0500
2026-05-21T12:48+0500
қишлоқ хўжалиги вазирлиги
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
ҳамкорлик
қишлоқ хўжалиги
савдо
ўзбекистон
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33644898_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ad57e31f192e2425b4ceef45da44e8c0.jpg
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат соҳасида ҳамкорлик тўғрисида битим тузди — ҳужжат Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Беларусь Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлиги ўртасида қабул қилинди.Битим Иқтисодиёт ва молия вазирининг биринчи ўринбосари Илҳом Норқулов ҳамда Беларусь қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазири ўринбосари Александр Яковчиц бошчилигидаги делегация вакиллари ўртасидаги учрашув доирасида қабул қилинди.Хусусан, савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, икки давлат ўртасида озиқ-овқат маҳсулотларини ўзаро етказиб беришни кенгайтириш ҳамда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.Шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш соҳасида тажриба алмашиш ва икки мамлакатнинг тегишли идоралари ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260311/belarus-savdo-tarmoqlar-ozbek-mahsulot-56215670.html
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33644898_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1686233ae731ec97ef2eb408cd1d5777.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қишлоқ хўжалиги вазирлиги, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, ҳамкорлик, қишлоқ хўжалиги, савдо, ўзбекистон, беларусь
қишлоқ хўжалиги вазирлиги, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, ҳамкорлик, қишлоқ хўжалиги, савдо, ўзбекистон, беларусь
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат соҳасида ҳамкорлик битимини имзолади
Ҳужжат озиқ-овқат маҳсулотларини ўзаро етказиб беришни кенгайтириш, қўшма лойиҳалар ва агросаноат соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik.
Ўзбекистон ва Беларусь озиқ-овқат соҳасида ҳамкорлик тўғрисида битим тузди — ҳужжат Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Беларусь Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлиги ўртасида қабул қилинди
.
Битим Иқтисодиёт ва молия вазирининг биринчи ўринбосари Илҳом Норқулов ҳамда Беларусь қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазири ўринбосари Александр Яковчиц бошчилигидаги делегация вакиллари ўртасидаги учрашув доирасида қабул қилинди.
Музокараларда томонлар агросаноат ва озиқ-овқат соҳаларидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди.
Хусусан, савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, икки давлат ўртасида озиқ-овқат маҳсулотларини ўзаро етказиб беришни кенгайтириш ҳамда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
Шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш соҳасида тажриба алмашиш ва икки мамлакатнинг тегишли идоралари ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.