https://sputniknews.uz/20260521/tursinxan-xudaybergenov-orden-taqdirlanish-57760033.html
Президент маслаҳатчиси Турсинхан Худайбергенов орден билан тақдирланди
Президент маслаҳатчиси Турсинхан Худайбергенов орден билан тақдирланди
Sputnik Ўзбекистон
Президент маслаҳатчиси ва сенатор Турсинхан Худайбергенов “Фидокорона хизматлари учун” ордени билан тақдирланди. Фармонда унинг Оролбўйи минтақасини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси алоҳида қайд этилди.
2026-05-21T18:01+0500
2026-05-21T18:01+0500
2026-05-21T18:01+0500
тақдирлаш
мукофот
президент фармони
туғилган кун
ўзбекистон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18835049_0:27:800:477_1920x0_80_0_0_9bb09331a0d48fdf902c1b22ccd0767e.jpg
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Ўзбекистон президентининг Оролбўйи минтақасини барқарор ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчиси, сенатор Турсинхан Худайбергенов “Фидокорона хизматлари учун” ордени билан мукофотланди. Президент тегишли фармонни имзолади.Худайбергенов давлат органларидаги кўп йиллик фидокорона меҳнати, мамлакатдаги ислоҳотларни амалга оширишдаги хизматлари, ташаббускорлик ва ташкилотчилик фазилатлари учун тақдирланди.Мукофот Худайбергеновнинг таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан ҳам берилди.Маълумот учун, Турсинхан Худайбергенов 1951 йилда Тошкент вилоятининг Чиноз туманида туғилган. 1974–1999 йилларда ички ишлар тизимида турли лавозимларда ишлаган.2022 йилдан президентнинг Оролбўйи минтақасини барқарор ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчиси ҳисобланади
https://sputniknews.uz/20241116/prezident-oliy-majlis-senati-azolarini-tayinladi-46650325.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18835049_109:39:693:477_1920x0_80_0_0_f8d34c9c5bc4031897532bd11b262953.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тақдирлаш, мукофот, президент фармони, туғилган кун, ўзбекистон, сиёсат
тақдирлаш, мукофот, президент фармони, туғилган кун, ўзбекистон, сиёсат
Президент маслаҳатчиси Турсинхан Худайбергенов орден билан тақдирланди
Президент маслаҳатчиси ва сенатор Турсинхан Худайбергенов давлат органларидаги кўп йиллик меҳнати ҳамда Оролбўйи ривожига қўшган ҳиссаси учун тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Ўзбекистон президентининг Оролбўйи минтақасини барқарор ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчиси, сенатор Турсинхан Худайбергенов “Фидокорона хизматлари учун” ордени билан мукофотланди. Президент тегишли фармонни имзолади.
Худайбергенов давлат органларидаги кўп йиллик фидокорона меҳнати, мамлакатдаги ислоҳотларни амалга оширишдаги хизматлари, ташаббускорлик ва ташкилотчилик фазилатлари учун тақдирланди.
Фармонда унинг Ватан тараққиёти ва аҳоли фаровонлигини таъминлашга қўшаётган ҳиссаси, хусусан, Оролбўйи минтақасини ривожлантириш, ҳудуд инфратузилмасини такомиллаштириш, экологик ҳолатни яхшилаш ва аҳоли муаммоларини жойида ҳал этиш йўлидаги ишлари алоҳида қайд этилган.
Мукофот Худайбергеновнинг таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан ҳам берилди.
Маълумот учун, Турсинхан Худайбергенов 1951 йилда Тошкент вилоятининг Чиноз туманида туғилган. 1974–1999 йилларда ички ишлар тизимида турли лавозимларда ишлаган.
1999–2001 йилларда Хоразм вилояти ИИБ бошлиғи;
2001–2006 йилларда президентнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича давлат маслаҳатчиси;
2006–2010 йилларда Фарғона вилояти ИИБ бошлиғи;
2010–2016 йилларда фавқулодда вазиятлар вазири;
2016 йил декабридан президентнинг фуқаролар мурожаатлари билан ишлаш бўйича маслаҳатчиси лавозимида ишлаган.
2022 йилдан президентнинг Оролбўйи минтақасини барқарор ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчиси ҳисобланади