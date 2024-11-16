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https://sputniknews.uz/20241116/prezident-oliy-majlis-senati-azolarini-tayinladi-46650325.html
Президент Олий Мажлис Сенати аъзоларини тайинлади
Президент Олий Мажлис Сенати аъзоларини тайинлади
Sputnik Ўзбекистон
"Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоларини тайинлаш тўғрисида"ги фармон имзоланди.
2024-11-16T14:21+0500
2024-11-16T14:21+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
ўзбекистон олий мажлиси сенати
сенаторлар
фармон
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ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев"Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоларини тайинлаш тўғрисида"ги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Конституциянинг 92-моддасига ҳамда Сайлов кодексининг 75-моддасига мувофиққуйидагилар Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати аъзолари этиб тайинланди:
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президент олий мажлис сенати
президент олий мажлис сенати

Президент Олий Мажлис Сенати аъзоларини тайинлади

14:21 16.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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"Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоларини тайинлаш тўғрисида"ги фармон имзоланди.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев"Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоларини тайинлаш тўғрисида"ги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Конституциянинг 92-моддасига ҳамда Сайлов кодексининг 75-моддасига мувофиққуйидагилар Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати аъзолари этиб тайинланди:
Зиё Азамат Ҳамид ўғли – Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти директори;
Йўлчиева Муножатхон Абдувалиевна – Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти профессори;
Кўчимов Абдусаид Кўчимович – Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги бош директори;
Рафиқов Қудратилла Мирсагатович – Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши раиси;
Рахманкулов Мир-Акбар Ходжи-Акбарович – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қонунчилик ва ҳуқуқий сиёсат институти директори;
Сафоев Содиқ Солихович – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг биринчи ўринбосари;
Саъдуллаев Алишер Зафар ўғли – Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги директори;
Турдиев Содиқжон – Ўзбекистон фахрийларининг ижтимоий фаолиятини қўллаб-қувватлаш "Нуроний" жамғармаси бошқаруви раиси;
Худайбергенов Турсинхан Айдарович – Ўзбекистон Республикаси президенти маслаҳатчиси.
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