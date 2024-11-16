Президент Олий Мажлис Сенати аъзоларини тайинлади
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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"Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоларини тайинлаш тўғрисида"ги фармон имзоланди.
ТОШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев"Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзоларини тайинлаш тўғрисида"ги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Конституциянинг 92-моддасига ҳамда Сайлов кодексининг 75-моддасига мувофиққуйидагилар Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати аъзолари этиб тайинланди:
Зиё Азамат Ҳамид ўғли – Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти директори;
Йўлчиева Муножатхон Абдувалиевна – Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти профессори;
Кўчимов Абдусаид Кўчимович – Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги бош директори;
Рафиқов Қудратилла Мирсагатович – Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши раиси;
Рахманкулов Мир-Акбар Ходжи-Акбарович – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қонунчилик ва ҳуқуқий сиёсат институти директори;
Сафоев Содиқ Солихович – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг биринчи ўринбосари;
Саъдуллаев Алишер Зафар ўғли – Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги директори;
Турдиев Содиқжон – Ўзбекистон фахрийларининг ижтимоий фаолиятини қўллаб-қувватлаш "Нуроний" жамғармаси бошқаруви раиси;
Худайбергенов Турсинхан Айдарович – Ўзбекистон Республикаси президенти маслаҳатчиси.